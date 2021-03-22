Министерство иностранных дел Болгарии 22 марта объявило 2 российских дипломатов персонами нон грата. Их обвинили в шпионаже в пользу России.

Российским дипломатам дали 72 часа на то, чтобы они покинули страну. Соответствующую ноту передали заместителю главы посольства в России.

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Болгарское МИД одобрило решение в отношении дипломатов через письмо от прокуратуры. Да, правоохранители установили, что россияне вели разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

Обратите внимание! За последние полгода из Болгарии выслали уже 8 российских дипломатов. Их также обвиняли в шпионаже.

Реакция России

В России все обвинения традиционно отрицают. Более того, в посольстве заявили, что это "очередной безосновательный демарш болгарской власти".

Это не будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного российско-болгарского диалога. Россия сохраняет за собой право на применение мер,

– отметили в ведомстве.

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