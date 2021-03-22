Болгария высылает российских дипломатов из-за шпионского скандала
Министерство иностранных дел Болгарии 22 марта объявило 2 российских дипломатов персонами нон грата. Их обвинили в шпионаже в пользу России.
Источник:bTV
Российским дипломатам дали 72 часа на то, чтобы они покинули страну. Соответствующую ноту передали заместителю главы посольства в России.
К теме Русские шпионы в Болгарии: суд оставил подозреваемых под стражей
Болгарское МИД одобрило решение в отношении дипломатов через письмо от прокуратуры. Да, правоохранители установили, что россияне вели разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.
Реакция России
В России все обвинения традиционно отрицают. Более того, в посольстве заявили, что это "очередной безосновательный демарш болгарской власти".
Это не будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного российско-болгарского диалога. Россия сохраняет за собой право на применение мер,
– отметили в ведомстве.
Главное о скандале с российскими шпионами в Болгарии
- 19 марта в Софии задержали 6 человек по подозрению в шпионаже в пользу Москвы.
- Среди них есть жена одного из военных. Она имеет и белорусское, и российское гражданство.
- 2 болгарских военных передавали секретные данные России, через связи в российском посольстве.
- Фигуранты дела вербовали людей, которые имели доступ к государственной тайне Болгарии и НАТО. Один из них уже признался в преступлении и его отпустили под залог.
- Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что шпионаж России выходит за пределы понятия "дружба".
Поделиться новостью