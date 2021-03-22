В Болгарии пятерых подозреваемых по делу о шпионаже в пользу России оставили под стражей. Шестого фигуранта дела отпустили под залог.

Детали решения суда

Окружной военный суд Болгарии решил оставить под арестом заместителя начальника дирекции по бюджету Министерства обороны Петра Петрова. Соответствующее решение одобрили 21 марта.

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Одного из задержанных выпустили под залог, потому что он признался в преступлении.

Что известно о скандале с российскими шпионами в России

19 марта в Софии и на ее окраинах задержали 6 человек по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. Известно, что по меньшей мере 2 болгарских военных передавали тайные данные России, через связи в российском посольстве.

Среди задержанных есть жена одного из военных, которая имеет и белорусское, и российское гражданство.

Подозреваемые вербовали людей, которые имели доступ к государственной тайне Болгарии и НАТО.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что шпионаж России выходит за пределы понимания понятия "дружба". Он призвал Москву прекратить этим заниматься.

Обратите внимание! Это не впервые в Болгарии обнаруживают российских шпионов. Так, в сентябре 2020 года София объявила персонами нон грата 2 дипломатов из России. Известно, что они собирали информацию, которая составляет государственную тайну, и передавали ее в Москву.