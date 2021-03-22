Русские шпионы в Болгарии: суд оставил подозреваемых под стражей
В Болгарии пятерых подозреваемых по делу о шпионаже в пользу России оставили под стражей. Шестого фигуранта дела отпустили под залог.
Источник:БНТ
Детали решения суда
Окружной военный суд Болгарии решил оставить под арестом заместителя начальника дирекции по бюджету Министерства обороны Петра Петрова. Соответствующее решение одобрили 21 марта.
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Одного из задержанных выпустили под залог, потому что он признался в преступлении.
Что известно о скандале с российскими шпионами в России
19 марта в Софии и на ее окраинах задержали 6 человек по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. Известно, что по меньшей мере 2 болгарских военных передавали тайные данные России, через связи в российском посольстве.
Среди задержанных есть жена одного из военных, которая имеет и белорусское, и российское гражданство.
Подозреваемые вербовали людей, которые имели доступ к государственной тайне Болгарии и НАТО.
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что шпионаж России выходит за пределы понимания понятия "дружба". Он призвал Москву прекратить этим заниматься.
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