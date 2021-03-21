Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов резко обратился к Кремлю: "Прекратите шпионить". Это произошло после того, как в Болгарии задержали ряд людей, подозреваемых в шпионаже в пользу России.

Этот случай – не первый в истории отношений Софии и Москвы. Ранее в Болгарии уже задерживали российских шпионов и высылали дипломатов.

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Новый шпионский скандал между Россией и Болгарией: что известно

19 марта стало известно, что в столице Болгарии Софии и окрестностях задержали нескольких человек, которых подозревают в шпионаже в пользу России.

Речь идет о не менее 2 болгарских военных, которые, вероятно, вместе с сообщниками передавали секретные данные России (через связи в российском посольстве).

Всего в деле 6 фигурантов, среди которых есть и жена одного из военных, которая имеет двойное гражданство – Болгарии и России.

На следующий день, 20 марта, по этому поводу высказался глава правительства страны Бойко Борисов. Он сказал, что шпионаж России за возможностям Болгарии в НАТО выходит за пределы понимания понятия "дружба".

Хочу призвать их руководителей (дипломатов России – 24 канал): прекратите шпионить в Болгарии,

– заявил Борисов.

По его словам, новые случаи выявления российских шпионов заставляют Болгарию в который раз объявлять персонами нон грата дипломатов из России.

Болгария уже неоднократно высылала из страны российских дипломатов

София уже выгоняла из Болгарии дипломатов из России из-за обвинений в шпионаже. К примеру:

В сентябре 2020 Болгария объявила персонами нон грата 2 дипломатов из России. Потому что они собирали информацию, которая является государственной тайной, и передавали ее в Москву.

В январе 2020 года 2 российских дипломатов выдворили из Болгарии. Сотрудника посольства в Софии объявили персоной нон грата, а работника торгового представительства – нежелательным лицом.

В октябре 2019 работника российского дипломатического ведомства заподозрили в шпионаже (он собирал разведывательную информацию). Москва не удовлетворила запрос о его отзыве, и София выдворила россиянина.