Репортер Даниэль Ланге, работавший на Russia Today В Германии, заявляет о шпионских задачах от руководства канала. Он якобы должен был следить за Алексеем Навальным в "Шарите" и его окружением.

Издание сообщает, что в качестве доказательства имеет архивы чатов руководства немецкой Russia Today, отчет западной спецслужбы и показания другого сотрудника канала.

Между прочим Навального отправили в колонию, где шьют трусы российским правоохранителям

Секретный чат в телеграме и задания

По словам Даниэля Ланге, руководство RT добавило его в тайній чат в телеграме "N Berlin"(впоследствии переименованній в "Berlin Special").

В чате ему давали задание: следить за клиникой "Шарите", где тогда находился Навальный. Однако речь идет не об информационных репортажах, а просто – "разведке в аналитических целях". Соответствующие скриншоты чатов он предоставил изданию.



Просьба об "анализе" и сборе информации / изображения с bild.de

Впоследствии журналиста попросили сделать фотографии госпиталя бундесвера, где, как говорило руководство RT, мог на самом деле быть Навальный.

Ланге должен был попасть в "Шарите"

По словам Даниэля Ланге, они с напарником должны были проверить, насколько далеко бы могли пройти в здании Шарите. Должны были разведать, сколько контрольно-пропускных пунктов могли бы пересечь незамеченными и насколько близко они могли попасть к Навальному.

Если бы кто-то заметил его в реанимационном отделении, Ланге должен бы был притвориться кем-то из "Кино за мир" или другом Юлии Навальной. На это Ланге написал начальнице, что не является секретным агентом.



Просьба без камеры прийти в "Шарите" / Изображение с bild.de

Что известно об этом журналисте?

С 2016 года режиссер Даниэль Ланге создал около 20 видеодокументаций для RT в Германии.

Он работал на канале с июля 2019 года и до 8 марта 2021 года.

Даниэль все это время был официально трудоустроен и специализировался на расследовании преступлений.

Что сказали в самом Russia Today

На российской версии сайта уже появилась реакция на такое расследование. Руководительница немецкого подразделения Динара Токтосунова, заявила, что Ланге на самом деле был "посредственным журналистом, который не смог раздобыть эксклюзивный материал и решил слить переписку из чата, где его просят делать свою работу".

Она подчеркнула, что "газета Bild легендарна в своей шизофазии".

Редакция пропагандистского издания заявила, что готовит иск против Bild по обвинению в шпионаже.