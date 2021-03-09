Репортер Даніель Ланге, який працював на Russia Today у Німеччині, заявляє про шпигунські завдання від керівництва каналу. Він нібито мав стежити за Олексієм Навальним у "Шаріте" та його оточенням.

Видання повідомляє, що як доказ має архіви чатів керівництва німецької Russia Today, звіт західної спецслужби та свідчення іншого співробітника каналу.

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Секретний чат у телеграмі і завдання

За словами Даніеля Ланге, керівництво RT додало його до таємного чату у телеграмі "N Berlin" (згодом перейменованої в "Berlin Special").

У чаті йому кидали завдання: стежити за клінікою "Шаріте", де тоді перебував Навальний. Однак йдеться не про інформаційні репортажі, а просто – "розвідку в аналітичних цілях". Відповідні скриншоти чатів він надав виданню.



Прохання про "аналіз" і збір інформації / Зображення з bild.de

Згодом журналіста попросили зробити фотографії госпіталю Бундесверу, де, як казало керівництво RT, міг насправді бути Навальний.

Ланге мав потрапити у "Шаріте"

За словами Даніеля Ланге, вони із напарником повинні були перевірити, наскільки далеко б могли пройти в будівлі Шаріте. Мали розвідати, скільки контрольно-пропускних пунктів могли б перетнути непоміченими та наскільки близько вони могли потрапити до Навального.

Якби хтось помітив його реанімаційного відділення, Ланге повинен би був прикинутися кимось із" Кіно за мир" чи другом Юлії Навальної. На це Ланге написав начальниці, що не є секретним агентом.



Прохання без камери прийти до "Шаріте" / Зображення з bild.de

Що відомо про цього журналіста?

З 2016 року режисер Даніель Ланге створив близько 20 відеодокументацій для RT у Німеччині.

Він працював на каналі з липня 2019 року і до 8 березня 2021 року.

Даніель весь цей час був офіційно працевлаштований і спеціалізувався на розслідуванні злочинів.

Що сказали у самому Russia Today

На російській версії сайту вже з'явилася реакція на таке розслідування. Керівниця німецького підрозділу Динара Токтосунова, заявила, що Ланге насправді був "посередній журналіст, який не зміг роздобути ексклюзивний матеріал і вирішив злити переписку з чату, де його просять робити свою роботу".

Вона підкреслила, що "газета Bild легендарна в своїй шізофазії".

Редакція пропагандистського видання заявила, що готує позов проти Bild за звинуваченням в шпигунстві.