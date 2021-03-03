Навального відправили до колонії, де шиють труси російським правоохоронцям
Опозиціонера Олексія Навального, як вважають ЗМІ, відправили до виправної колонії у Володимирській області Росії. Збіг це чи ні, але саме ця колонія постачає спідню білизну для потреб ФСВП.
Джерело:The Insider
Це доволі символічно, адже саме на труси Навального начебто нанесли отруту "Новачок". На це й звернули увагу у виданні The Insider.
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Чому Навального могли відправити в колонію з трусами
Журналісти з'ясували, проаналізувавши сайт державних закупівель, що Олексія Навального відправили до установи під назвою "Виправна колонія №2" у Володимирській області Росії (хоча офіційно влада цього не підтверджувала).
У 2018 році саме ця колонія отримала контракт від ФСВП (Федеральної служби виконання покарань) у Володимирській області на постачання чоловічих сорочок, кальсонів і – трусів (на 821 тисячу рублів).
Уся ця ситуація доволі символічна – щонайменше з двох причин:
- По-перше, саме правоохоронці з ФСВП фактично стали причиною ув'язнення Олексія Навального. 25 лютого за поданням ФСВП Навальному змінили умовний термін на реальний, тож 2,5 року він повинен провести у колонії.
- По-друге, у грудні 2020 Навальний публікував запис телефонної розмови з одним зі своїх ймовірних отруйників – ефесбешником Костянтином Кудрявцевим. Той розповів, що отруту нанесли на внутрішню частину синіх трусів Навального.
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