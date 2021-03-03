Опозиціонера Олексія Навального, як вважають ЗМІ, відправили до виправної колонії у Володимирській області Росії. Збіг це чи ні, але саме ця колонія постачає спідню білизну для потреб ФСВП.

Це доволі символічно, адже саме на труси Навального начебто нанесли отруту "Новачок". На це й звернули увагу у виданні The Insider.

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Чому Навального могли відправити в колонію з трусами

Журналісти з'ясували, проаналізувавши сайт державних закупівель, що Олексія Навального відправили до установи під назвою "Виправна колонія №2" у Володимирській області Росії (хоча офіційно влада цього не підтверджувала).

У 2018 році саме ця колонія отримала контракт від ФСВП (Федеральної служби виконання покарань) у Володимирській області на постачання чоловічих сорочок, кальсонів і – трусів (на 821 тисячу рублів).

Уся ця ситуація доволі символічна – щонайменше з двох причин:

По-перше, саме правоохоронці з ФСВП фактично стали причиною ув'язнення Олексія Навального. 25 лютого за поданням ФСВП Навальному змінили умовний термін на реальний, тож 2,5 року він повинен провести у колонії.

По-друге, у грудні 2020 Навальний публікував запис телефонної розмови з одним зі своїх ймовірних отруйників – ефесбешником Костянтином Кудрявцевим. Той розповів, що отруту нанесли на внутрішню частину синіх трусів Навального.

До слова, цей нюанс став приводом численних мемів. Особливо тоді, коли самого Путіна також помітили в синіх трусах.

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