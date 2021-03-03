Навального отправили в колонию, где шьют трусы российским правоохранителям
Оппозиционера Алексея Навального, как считают СМИ, отправили в исправительную колонию во Владимирской области России. Совпадение это или нет, но именно эта колония поставляет нижнее белье для нужд ФСИН.
Источник:The Insider
Это довольно символично, ведь именно на трусы Навального якобы нанесли яд "Новичок". На это и обратили внимание в издании The Insider.
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Почему Навального могли отправить в колонию с трусами
Журналисты выяснили, проанализировав сайт государственных закупок, что Алексея Навального отправили в учреждение под названием "Исправительная колония №2" во Владимирской области России (хотя официально власть этого не подтверждала).
В 2018 году именно эта колония получила контракт от ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний) во Владимирской области на поставку мужских рубашек, кальсон и – трусов (на 821 тысячу рублей).
Вся эта ситуация довольно символична – по меньшей мере по двум причинам:
- Во-первых, именно правоохранители из ФСИН фактически стали причиной заключения Алексея Навального. 25 февраля по представлению ФСИН Навальному изменили условный срок на реальный, и 2,5 года он должен провести в колонии.
- Во-вторых, в декабре 2020 Навальный публиковал запись телефонного разговора с одним из своих вероятных отравителей – эфэсбэшником Константином Кудрявцевым. Тот рассказал, что яд нанесли на внутреннюю часть синих трусов Навального.
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