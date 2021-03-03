Оппозиционера Алексея Навального, как считают СМИ, отправили в исправительную колонию во Владимирской области России. Совпадение это или нет, но именно эта колония поставляет нижнее белье для нужд ФСИН.

Это довольно символично, ведь именно на трусы Навального якобы нанесли яд "Новичок". На это и обратили внимание в издании The Insider.

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Почему Навального могли отправить в колонию с трусами

Журналисты выяснили, проанализировав сайт государственных закупок, что Алексея Навального отправили в учреждение под названием "Исправительная колония №2" во Владимирской области России (хотя официально власть этого не подтверждала).

В 2018 году именно эта колония получила контракт от ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний) во Владимирской области на поставку мужских рубашек, кальсон и – трусов (на 821 тысячу рублей).

Вся эта ситуация довольно символична – по меньшей мере по двум причинам:

Во-первых, именно правоохранители из ФСИН фактически стали причиной заключения Алексея Навального. 25 февраля по представлению ФСИН Навальному изменили условный срок на реальный , и 2,5 года он должен провести в колонии.

Во-вторых, в декабре 2020 Навальный публиковал запись телефонного разговора с одним из своих вероятных отравителей – эфэсбэшником Константином Кудрявцевым. Тот рассказал, что яд нанесли на внутреннюю часть синих трусов Навального.

​Кстати, э тот нюанс стал поводом многочисленных мемов. Особенно тогда, когда самого Путина также заметили в синих трусах.