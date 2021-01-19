"Почему он в трусах Навального": Путин искупался в проруби и рассмешил людей – видео
В день Крещения, 19 января, президент России Владимир Путин решил искупаться в проруби. Очевидцы зафиксировали, как глава государства в разгар морозов ныряет в прорубь в нижнем белье.
В сети уже шутят о "трусах Навального". Об этом сообщает 24 канал.
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Оказавшись в ледяной воде, Путин трижды нырнул и трижды перекрестился.
Путин ныряет в прорубь: смотрите видео
Что говорят в сети
В подлинность действий российского президента не верят пользователи сети. В комментариях под видео они пишут, что если бы видео снимали действительно на морозе, по меньшей мере изо рта президента шел бы пар, характерный для такой погоды.
Люди шутят: очевидно, для Путина построили специальный бассейн с подогревом и для видео замаскировали его под прорубь.
Кроме того, привлекли внимание общественности и трусы, в которых нырял Путин. Под видео люди написали много тематических комментариев. Предлагаем посмотреть самые яркие:
- "Почему он в трусах Навального?":
- "Алексей Навальный узнал свои трусы на фотографиях купания Владимира Путина";
- "Трусы верни!";
- "Синие трусы Алексея Навального. Что бы это значило?".
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