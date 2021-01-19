В день Крещения, 19 января, президент России Владимир Путин решил искупаться в проруби. Очевидцы зафиксировали, как глава государства в разгар морозов ныряет в прорубь в нижнем белье.

В сети уже шутят о "трусах Навального". Об этом сообщает 24 канал.

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Оказавшись в ледяной воде, Путин трижды нырнул и трижды перекрестился.

Путин ныряет в прорубь: смотрите видео

Что говорят в сети

В подлинность действий российского президента не верят пользователи сети. В комментариях под видео они пишут, что если бы видео снимали действительно на морозе, по меньшей мере изо рта президента шел бы пар, характерный для такой погоды.

Люди шутят: очевидно, для Путина построили специальный бассейн с подогревом и для видео замаскировали его под прорубь.

Кроме того, привлекли внимание общественности и трусы, в которых нырял Путин. Под видео люди написали много тематических комментариев. Предлагаем посмотреть самые яркие:

"Почему он в трусах Навального?":

"Алексей Навальный узнал свои трусы на фотографиях купания Владимира Путина";

"Трусы верни!";

"Синие трусы Алексея Навального. Что бы это значило?".

Обратите внимание! Во время разговора оппозиционера Алексея Навального с возможным участником покушения на него, мужчина рассказал, что яд нанесли на нижнее белье Навального.