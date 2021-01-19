У день Водохреща, 19 січня, президент Росії Володимир Путін вирішив скупатися в ополонці. Очевидці зафіксували, як глава держави у розпал морозів пірнає в ополонку у спідній білизні.

У мережі вже жартують про "труси Навального". Про це повідомляє 24 канал.

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Опинившись у крижаній воді, Путін тричі пірнув і тричі перехрестився.

Путін пірнає в ополонку: дивіться відео

Що кажуть у мережі

У справжність дій російського президента не вірять користувачі мережі. У коментарях під відео вони пишуть, що якби відео знімали справді на морозі, щонайменше з рота президента йшла б пара, характерна для такої погоди.

Люди жартують: вочевидь, для Путіна побудували спеціальний басейн з підігрівом та для відео замаскували його під ополонку.

Окрім того, привернули увагу громадськості і труси, у яких пірнав Путін. Під відео люди написали багато тематичних коментарів. Пропонуємо переглянути найяскравіші:

"Чому він у трусах Навального?":

"Олексій Навальний упізнав свої труси на фотографіях купання Володимира Путіна";

"Труси поверни!";

"Сині труси Олексія Навального. Що б це означало?".

Зверніть увагу! Під час розмови опозиціонера Олексія Навального з можливим учасником замаху на нього, Чоловік розповів, що отруту нанесли на спідню білизну Навального.