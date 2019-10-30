Болгария выдворяет российского дипломата-шпиона: детали

В болгарско-российских отношениях разгорелся скандал из-за работника российского дипломатического ведомства, которого заподозрили в шпионаже. Когда Москва не удовлетворила запрос об отзыве шпиона, Болгария дала ему 24 часа на то, чтобы добровольно покинуть страну.

Спецпрокуратура Болгарии даже проводила досудебное расследование в отношении дипломата, но его пришлось закрыть из-за дипломатического иммунитета подозреваемого, сообщает "Радио Свобода".

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Посольство России подтвердило, что получило от Софии ноту с требованием, чтобы один из девяти первых секретарей покинул Болгарию. Впрочем, Москва так и не удовлетворила запрос на отзыв дипломата.

После этого Болгария дала дипломату 24 часа на то, чтобы он добровольно покинул страну. В посольстве России заверили, что подозреваемый в шпионаже выедет за границу до окончания дедлайна.

К слову, этот случай может стать первым публичным для Болгарии выдворением российского дипломата с 2001 года. Когда в 2018 году страны ЕС высылали российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, официальная София отказалась поддержать такой шаг.

В чем в Болгарии заподозрили российского дипломата?

Следователи установили, что почти год дипломат собирал разведывательную информацию, проводил регулярные конспиративные встречи с гражданами Болгарии, в том числе с высокопоставленными чиновниками, имеющими доступ к государственной тайне касательно Болгарии, ЕС и НАТО. За предоставленную информацию он предлагал материальное вознаграждение.