Еще одна страна отказалась высылать дипломатов России

Болгария решила не выдворять из страны российских дипломатов в связи с отравлением экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери и возвращает своего посла в РФ, ранее вызванного в Софию для консультаций.

Такое решение было принято на прошедшем в Софии заседании Совета безопасности при правительстве Болгарии, сообщает "Укринформ".

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По словам премьер-министра Бойко Борисова, на заседании Совбеза было принято решение о том, что Болгария "солидарна с Великобританией, но не будет высылать из страны российских дипломатов".

Отметим, Болгария также возвращает в Москву своего посла в российской Федерации Бойко Коцева, которого накануне вызвали в Софию для консультаций в связи с химической атакой в Великобритании.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.

14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. По состоянию на 30 марта, уже 30 стран мира и НАТО заявили о выдворении российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией.