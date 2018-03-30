Ще одна країна відмовилась висилати дипломатів Росії

Болгарія вирішила не видворяти з країни російських дипломатів у зв'язку з отруєнням екс-розвідника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у Солсбері та повертає свого посла до РФ, раніше викликаного до Софії для консультацій.

Таке рішення було прийнято на проведеному в Софії засіданні Ради безпеки при уряді Болгарії, повідомляє "Укрінформ".

Читайте також: Видворення російських дипломатів: у Кремлі почали вживати заходи

За словами прем'єр-міністра Бойка Борисова, на засіданні Радбезу було прийнято рішення про те, що Болгарія "солідарна з Великобританією, але не буде висилати з країни російських дипломатів".

Зазначимо, Болгарія також повертає в Москву свого посла в Російські Федерації Бойко Коцева, якого напередодні викликали у Софію для консультацій у зв'язку з хімічною атакою у Великій Британії.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.



14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. Станом на 30 березня вже 30 країн світу і НАТО заявили про видворення російських дипломатів на знак солідарності з Великобританією.