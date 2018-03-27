Хто видворив російських дипломатів з країни: повний перелік

Станом на ранок 27 березня вже 24 країни світу заявили про видворення російських дипломатів. Загалом, до РФ повернеться 139 осіб.

Про це у своєму Twitter повідомляє керівник відділу ОБСЄ та відділу східної безпеки МЗС Польщі Домінік Янковський.

"Насправді, вже 139 агентів розвідки з 24 країн. Австралія щойно приєдналась і видворяє двох росіян", – повідомив він.

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Та попри це, вже є кілька країн, які відмовляються видворяти російських дипломатів через справу отруєння Сергія Скрипаля у Великобританії.

In fact, it's already 139 RU intelligence agents from 24 countries. Australia has just joined & will expel 2 Russians. pic.twitter.com/PqVIVN51gV — Dominik P. Jankowski (@dpjankowski) 27 березня 2018 р.

Перелік країн, які заявили про видворення російських дипломатів:

Великобританія – 23

США – 60

Україна – 13

Німеччина – 4

Франція – 4

Польща – 4

Канада – 4

Литва – 3

Чехія – 3

Італія – 2

Іспанія – 2

Данія – 2

Нідерланди – 2

Албанія – 2

Австралія – 2

Латвія – 1

Румунія – 1

Хорватія – 1

Угорщина – 1

Естонія – 1

Швеція – 1

Фінляндія – 1

Македонія – 1

Норвегія – 1

Відмовляються висилати російських дипломатів такі країни:

Австрія

Словаччина

Нова Зеландія

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.



14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. 26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів. Про рішення вислати дипломатів РФ оголосили ще низка країн ЄС та США.