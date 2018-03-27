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Тепер у Росії є два сценарії дій, – Огризко про видворення дипломатів

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Тепер у Росії є два сценарії дій
Тепер у Росії є два сценарії дій / ukrinform.ua

Після того, як низка держав світу вирішила вислати російських дипломатів, Москва має два шляхи, якими може піти.

Таку думку висловив екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко, передає УНН.

"Все залежить від того, наскільки адекватною чи неадекватною буде політика РФ. Якщо вона буде неадекватною і далі, то можна легко спрогнозувати, що Росія буде ізольована від решти світу: все те, на що вона розраховує — на отримання від Заходу і грошей, і ноу-хау, і доступу до ринків і так далі — буде просто поступово, але безсумнівно звужуватися", – вважає він.

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Таким чином, Росія перетвориться на країну-вигнанця, з якою ніхто не захоче підтримувати жодних відносин – такий собі початок кінця.

Тоді це загрожуватиме не війною, а розпадом Російської Федерації. Для Росії це, мабуть, не найкращий сценарій,
– зазначив Володимир Огризко.

Інший сценарій для Росії, на його думку, це – повернення до здорового глузду, і тоді поступовий прихід до нормалізації.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.

14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. 26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів. Про рішення вислати дипломатів РФ оголосили ще низка країн ЄС та США.

Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Видворення російських дипломатів Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
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