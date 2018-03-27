Ще одна країна заявила, що не видворятиме дипломатів Росії

Уряд Нової Зеландії не планує висилати російських дипломатів у зв'язку з отруєнням екс-розвідника Сергія Скрипаля і його доньки у британському місті Солсбері.

Таку заяву зробила прем'єр-міністр країни Джасінда Ардерна, передає RNZ.

"Дипломати, які були вигнані іншими країнами, були ідентифіковані як співробітники розвідки. У нас таких немає, але якщо б були – ми б їх вислали", — сказала глава уряду.

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Прем'єр-міністр Нової Зеландії додала, що не здивована відсутністю таких дипломатів у країні, тому що Нова Зеландія "не є лідером за впливом глобальних розвідувальних служб".

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.



14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. 26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів. Про рішення вислати дипломатів РФ оголосили ще низка країн ЄС та США.

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що Відень не буде висилати російських дипломатів.