Австрія не висилатиме російських дипломатів, – канцлер країни

Відень не висилатиме російських дипломатів через інцидент з отруєнням у Солсбері екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Про такий намір заявив канцлер Австрії Себастьян Курц.

Себастьян Курц заявив, що Австрія хоче бути "будівельниками мосту між Сходом і Заходом і тримати відкритими канали переговорів із Росією".

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"Ми підтримуємо чітку заяву Європейської ради і рішення відкликати главу делегації ЄС у РФ Москви. Але як нейтральна країна ми не висилатимемо дипломатів. Радше, ми хочемо бути будівельниками мосту між Сходом і Заходом і тримати відкритими канали переговорів із Росією", – заявив Себастьян Курц.

Ö steht hinter d klaren Erklärung d Europäischen Rates u d Entscheidung,d #EU-Botschafter aus #Moskau zurückzurufen.Als neutrales Land werden wir aber keine Diplomaten ausweisen. Vielmehr wollen wir Brückenbauer zwischen Ost u West sein&Gesprächskanäle nach #Russland offenhalten. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 26 березня 2018 р.

Нагадаємо, 26 березня США, Канада та низка країн ЄС оголосили про видворення російських дипломатів через гучну справу щодо отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля.