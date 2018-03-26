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Австрія не висилатиме російських дипломатів, – канцлер країни

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Канцлер Австрії Себастьян Курц
Канцлер Австрії Себастьян Курц / report.az

Відень не висилатиме російських дипломатів через інцидент з отруєнням у Солсбері екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Про такий намір заявив канцлер Австрії Себастьян Курц.

Себастьян Курц заявив, що Австрія хоче бути "будівельниками мосту між Сходом і Заходом і тримати відкритими канали переговорів із Росією".

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"Ми підтримуємо чітку заяву Європейської ради і рішення відкликати главу делегації ЄС у РФ Москви. Але як нейтральна країна ми не висилатимемо дипломатів. Радше, ми хочемо бути будівельниками мосту між Сходом і Заходом і тримати відкритими канали переговорів із Росією", – заявив Себастьян Курц.

Нагадаємо, 26 березня США, Канада та низка країн ЄС оголосили про видворення російських дипломатів через гучну справу щодо отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля.

Теги: Видворення російських дипломатів Новини політики Австрія
Джерело: 24 Канал
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