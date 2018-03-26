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У РФ пригрозили країнам, які висилають російських дипломатів

1996 Читать новость на русском
У Росії пообіцяли жорстко відреагувати на висилку дипломатів з країн ЄС та США
У Росії пообіцяли жорстко відреагувати на висилку дипломатів з країн ЄС та США / Фото з відкритих джерел

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Росія висловлює рішучий протест у зв'язку з видворенням російських дипломатів з низки країн - членів ЄС і НАТО.

Про це повідомляє прес-служба МЗС РФ.

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"Розглядаємо цей крок як недружній і такий, що не відповідає завданням та інтересам встановлення причин і пошуку винних в інциденті, що стався 4 березня цього року в Солсбері. Провокаційний жест горезвісної солідарності з Лондоном цих країн, що пішли на поводу у влади Великобританії в так званій "Справі Скрипалів" і не спромоглися розібратися в обставинах того, що сталося, є продовженням конфронтаційної лінії на ескалацію ситуації", – йдеться у заяві.

Окрім того, у російському МЗС також звинуватили британську владу в тому, що вона "де-факто зайняла заангажовану, упереджену та лицемірну позицію".

Само собою зрозуміло, що вказаний недружній крок цієї групи країн не пройде безслідно і ми на нього відреагуємо,
– пригрозили у Лаврова.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.

14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. Росія, в свою чергу, оголосила, що висилає також 23 британських співробітників дипустанов.

26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів.

Про рішення вислати дипломатів РФ оголосили ще 14 країн ЄС.

Теги: Новини політики Новини Росії Видворення російських дипломатів
Джерело: 24 Канал
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