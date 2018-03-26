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ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

В РФ пригрозили странам, которые высылают российских дипломатов

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В России пообещали жестко отреагировать на высылку дипломатов из стран ЕС и США
В России пообещали жестко отреагировать на высылку дипломатов из стран ЕС и США / Фото из открытых источников

В Министерстве иностранных дел заявили, что Россия выражает решительный протест в связи с выдворением российских дипломатов из ряда стран - членов ЕС и НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

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"Рассматриваем этот шаг как недружественный и такой, что не отвечает задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, который произошел 4 марта этого года в Солсбери. Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, которые пошли на поводу у властей Великобритании в так называемом "Деле Скрипалей" и не смогли разобраться в обстоятельствах того, что произошло, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации", – говорится в заявлении.

Кроме того, в российском МИД также обвинили британскую власть в том, что она "де-факто заняла заангажированную, предвзятую и лицемерную позицию".

Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно, и мы на него отреагируем,
пригрозили у Лаврова.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.

14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. Россия, в свою очередь, объявила, что высылает также 23 британских сотрудника дипучреждений.

26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов.

О решении выслать дипломатов РФ объявили еще 14 стран ЕС.

Теги: Новости политики Высылка российских дипломатов Новости России
Источник: 24 Канал
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