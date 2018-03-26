Австрия не будет высылать российских дипломатов, – канцлер страны

Вена не будет высылать российских дипломатов из-за инцидента с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. О таком намерении заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Себастьян Курц заявил, что Австрия хочет быть "строителем моста между Востоком и Западом и держать открытыми каналы переговоров с Россией".

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"Мы поддерживаем четкое заявление Европейского совета и решение отозвать главу делегации ЕС в РФ Москвы. Но как нейтральная страна мы не будем отзывать дипломатов. Скорее, мы хотим быть строителями моста между Востоком и Западом и держать открытыми каналы переговоров с Россией", – заявил Себастьян Курц.

Ö steht hinter d klaren Erklärung d Europäischen Rates u d Entscheidung,d #EU-Botschafter aus #Moskau zurückzurufen.Als neutrales Land werden wir aber keine Diplomaten ausweisen. Vielmehr wollen wir Brückenbauer zwischen Ost u West sein&Gesprächskanäle nach #Russland offenhalten. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 26 березня 2018 р.

Напомним, 26 марта США, Канада и ряд стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов из-за громкого дела об отравлении в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.