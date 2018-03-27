Еще одна страна заявила, что не будет выдворять дипломатов России

Правительство Новой Зеландии не планирует высылать российских дипломатов в связи с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери.

Такое заявление сделала премьер-министр страны Джасинда Ардерн, передает RNZ.

"Дипломаты, которые были изгнаны другими странами, были идентифицированы как сотрудники разведки. У нас таких нет, но если бы были – мы бы их выслали", — сказала глава правительства.

Читайте также: Вокруг России назревает международный скандал: Чехия высылает "разведчиков" РФ под прикрытием

Премьер-министр Новой Зеландии добавила, что не удивлена отсутствием таких дипломатов в стране, потому что Новая Зеландия "не является лидером по влиянию глобальных разведывательных служб”.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.

14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. 26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов. О решении выслать дипломатов РФ объявили еще ряд стран ЕС и США.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена не будет высылать российских дипломатов.