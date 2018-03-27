Теперь у России есть два сценария действий, – Огрызко о выдворении дипломатов

После того, как ряд государств мира решили выслать российских дипломатов, Москва имеет два пути, по которым может пойти.

Такую дкумку высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает УНН.

"Все зависит от того, насколько адекватной или неадекватной будет политика РФ. Если она будет неадекватной и дальше, то можно легко спрогнозировать, что Россия будет изолирована от остального мира: все то, на что она рассчитывает — на получение от Запада денег, и ноу-хау, и доступ к рынкам, и так далее — будет просто постепенно, но несомненно сужаться", – считает он.

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Таким образом, Россия превратится в страну-изгоя, с которой никто не захочет поддерживать никаких отношений – такое себе начало конца.

Тогда это не будет угрожать войной, а распадом Российской Федерации. Для России это, пожалуй, не самый лучший сценарий,

– отметил Владимир Огрызко.

Другой сценарий для России, по его мнению, это – возвращение к здравому смыслу, и тогда постепенный приход к нормализации.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.

14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. 26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов. О решении выслать дипломатов РФ объявили еще ряд стран ЕС и США.