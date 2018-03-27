Кто выслал российских дипломатов из страны: полный перечень
По состоянию на утро 27 марта уже 24 страны мира заявили о выдворении российских дипломатов. В общем, в РФ вернется 139 человек.
Об этом в своем Twitter сообщает руководитель отдела ОБСЕ и отдела восточной безопасности МИД Польши Доминик Янковский.
"На самом деле, уже 139 агентов разведки из 24 стран. Австралия только присоединилась и выдворяет двух россиян", – сообщил он.
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Но несмотря на это, уже есть несколько стран, которые отказываются выдворять российских дипломатов из-за дела отравления Сергея Скрипаля в Великобритании.
Перечень стран, которые заявили о выдворении российских дипломатов:
Великобритания – 23
США – 60
Украина – 13
Германия – 4
Франция – 4
Польша – 4
Канада – 4
Литва – 3
Чехия – 3
Италия – 2
Испания – 2
Дания – 2
Нидерланды – 2
Албания – 2
Австралия – 2
Латвия – 1
Румыния – 1
Хорватия – 1
Венгрия – 1
Эстония – 1
Швеция – 1
Финляндия – 1
Македония – 1
Норвегия – 1
Отказываются высылать российских дипломатов следующие страны:
Австрия
Словакия
Новая Зеландия
Бельгия
Болгария
Кипр
Греция
Ирландия
Люксембург
Мальта
Португалия
Словакия
Словения
Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.
14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. 26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов. О решении выслать дипломатов РФ объявили еще ряд стран ЕС и США.