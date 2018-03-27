Кто выслал российских дипломатов из страны: полный перечень

По состоянию на утро 27 марта уже 24 страны мира заявили о выдворении российских дипломатов. В общем, в РФ вернется 139 человек.

Об этом в своем Twitter сообщает руководитель отдела ОБСЕ и отдела восточной безопасности МИД Польши Доминик Янковский.

"На самом деле, уже 139 агентов разведки из 24 стран. Австралия только присоединилась и выдворяет двух россиян", – сообщил он.

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Но несмотря на это, уже есть несколько стран, которые отказываются выдворять российских дипломатов из-за дела отравления Сергея Скрипаля в Великобритании.

In fact, it's already 139 RU intelligence agents from 24 countries. Australia has just joined & will expel 2 Russians. pic.twitter.com/PqVIVN51gV — Dominik P. Jankowski (@dpjankowski) 27 березня 2018 р.

Перечень стран, которые заявили о выдворении российских дипломатов:

Великобритания – 23

США – 60

Украина – 13

Германия – 4

Франция – 4

Польша – 4

Канада – 4

Литва – 3

Чехия – 3

Италия – 2

Испания – 2

Дания – 2

Нидерланды – 2

Албания – 2

Австралия – 2

Латвия – 1

Румыния – 1

Хорватия – 1

Венгрия – 1

Эстония – 1

Швеция – 1

Финляндия – 1

Македония – 1

Норвегия – 1

Отказываются высылать российских дипломатов следующие страны:

Австрия

Словакия

Новая Зеландия

Бельгия

Болгария

Кипр

Греция

Ирландия

Люксембург

Мальта

Португалия

Словакия

Словения

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.



14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза ​​Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. 26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов. О решении выслать дипломатов РФ объявили еще ряд стран ЕС и США.