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Кто выслал российских дипломатов из страны: полный перечень

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Выдворение дипломатов России: список
Выдворение дипломатов России: список / 24 Канал

По состоянию на утро 27 марта уже 24 страны мира заявили о выдворении российских дипломатов. В общем, в РФ вернется 139 человек.

Об этом в своем Twitter сообщает руководитель отдела ОБСЕ и отдела восточной безопасности МИД Польши Доминик Янковский.

"На самом деле, уже 139 агентов разведки из 24 стран. Австралия только присоединилась и выдворяет двух россиян", – сообщил он.

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Но несмотря на это, уже есть несколько стран, которые отказываются выдворять российских дипломатов из-за дела отравления Сергея Скрипаля в Великобритании.

Перечень стран, которые заявили о выдворении российских дипломатов:

Великобритания – 23

США – 60

Украина – 13

Германия – 4

Франция – 4

Польша – 4

Канада – 4

Литва – 3

Чехия – 3

Италия – 2

Испания – 2

Дания – 2

Нидерланды – 2

Албания – 2

Австралия – 2

Латвия – 1

Румыния – 1

Хорватия – 1

Венгрия – 1

Эстония – 1

Швеция – 1

Финляндия – 1

Македония – 1

Норвегия – 1

Отказываются высылать российских дипломатов следующие страны:

Австрия

Словакия

Новая Зеландия

Бельгия

Болгария

Кипр

Греция

Ирландия

Люксембург

Мальта

Португалия

Словакия

Словения

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.

14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза ​​Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. 26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов. О решении выслать дипломатов РФ объявили еще ряд стран ЕС и США.

Теги: Новости России Высылка российских дипломатов Новости политики Отравление Сергея Скрипаля Скандал
Источник: 24 Канал
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