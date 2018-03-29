Видворення російських дипломатів: у Кремлі почали вживати заходи
Російська Федерація дзеркально відповість на видворення російських дипломатів з низки західних країн.
Про це повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, пишуть "РИА Новости".
З Росії будуть дзеркально вислані дипломати тих країн, які оголосили про висилку російських дипломатичних співробітників у відповідь на отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля і його доньки Юлії.
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Зокрема, з Росії буде вислано стільки ж американських дипломатів, скільки вислали США з країни – тобто 60 осіб. Росія також відкликає згоду на роботу консульства США у Санкт-Петербурзі.
Буквально в ці хвилини посол Сполучених штатів пан Хансман, запрошений в наше міністерство, де мій заступник Сергій Рябков викладає йому зміст цих заходів у відповідь у відношення США,
– заявив Лавров.
Нагадаємо, станом на ранок 29 березня вже 30 країн світу і НАТО заявили про видворення російських дипломатів. Загалом, до РФ повернеться 153 особи.