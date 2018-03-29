Якою зараз є тактика Путіна: пояснення Піонтковського

Володимир Путін розробив стратегію боротьби з Заходом у лютому 2018 року – тоді, коли він зникнув на два тижні з публічного поля після воєнної катастрофи у Сирії.

Таку думку висловив російський політолог та публіцист Андрій Піонтковський у своїй статті, опублікованій на "НВ".

За його словами, вирішальним кроком стратегії проти Заходу став напад на екс-розвідника Сергія Скрипаля у Великобританії. Глава Кремля свідомо спровокував загострення відносин із Заходом.

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"Путін практично свідомо залишив сліди, що так і волають: "Це зробив я, це зробив Кремль". Попри типове заперечення в бік Заходу, своїй внутрішній аудиторії він підморгує: "Дивіться, так буде з кожним зрадником", ​– пояснює Піонтковський.

Політолог зазначив, щоб відвернути увагу міжнародної спільноти від грандіозної програми "русского мира" під назвою "Новоросія", яка провалилася, він вирішив загострити відносини з Заходом.

Тактика Путіна – максимально загострити відносини з Заходом і створити у Росії атмосферу обложеної фортеці, яка весь час перебуває на межі війни. На межі, але не у стані війни,

– підкреслив експерт.

За словами Піонтковського, тепер глава Кремля чітко усвідомив, що за будь-якого серйозного зіткнення він зазнає поразки. Путін розуміє, що втрата влади обернеться для нього втратою життя.

Тож, використовуючи трагедію в Кемерові, він лише підсилює істеричну антизахідну і антиукраїнську пропаганду.

"Пропаганда говорить: "Який підступний, безжальний і безсердечний Захід. У нас такі серйозні переживання, а він завдає удару з висланням дипломатів", – пояснив політолог.