20:45
29 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-2°C
1°C -2°C
  • п'ятниця
    4°C -2°C
  • субота
    10°C 4°C
  • неділя
    13°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Плачевна компенсація за смерть. Недруги
Вєсті Кремля
23:47, 28 березня
Вєсті.UA. Чарівна паличка Порошенка. Президентські амбіції Насірова
Вєсті.UA
19:59, сьогодні
ЦРУ
09:30, 28 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Якою зараз є тактика Путіна: пояснення Піонтковського

815 Читать новость на русском
Якою зараз є тактика Путіна
Якою зараз є тактика Путіна / Фото з відкритих джерел

Володимир Путін розробив стратегію боротьби з Заходом у лютому 2018 року – тоді, коли він зникнув на два тижні з публічного поля після воєнної катастрофи у Сирії.

Таку думку висловив російський політолог та публіцист Андрій Піонтковський у своїй статті, опублікованій на "НВ".

За його словами, вирішальним кроком стратегії проти Заходу став напад на екс-розвідника Сергія Скрипаля у Великобританії. Глава Кремля свідомо спровокував загострення відносин із Заходом.

Читайте також: Путін загнав Росію у кут, – політолог про видворення дипломатів

"Путін практично свідомо залишив сліди, що так і волають: "Це зробив я, це зробив Кремль". Попри типове заперечення в бік Заходу, своїй внутрішній аудиторії він підморгує: "Дивіться, так буде з кожним зрадником", ​– пояснює Піонтковський.

Політолог зазначив, щоб відвернути увагу міжнародної спільноти від грандіозної програми "русского мира" під назвою "Новоросія", яка провалилася, він вирішив загострити відносини з Заходом.

Тактика Путіна – максимально загострити відносини з Заходом і створити у Росії атмосферу обложеної фортеці, яка весь час перебуває на межі війни. На межі, але не у стані війни,
– підкреслив експерт.

За словами Піонтковського, тепер глава Кремля чітко усвідомив, що за будь-якого серйозного зіткнення він зазнає поразки. Путін розуміє, що втрата влади обернеться для нього втратою життя.

Тож, використовуючи трагедію в Кемерові, він лише підсилює істеричну антизахідну і антиукраїнську пропаганду.

"Пропаганда говорить: "Який підступний, безжальний і безсердечний Захід. У нас такі серйозні переживання, а він завдає удару з висланням дипломатів", – пояснив політолог.

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Отруєння Сергія Скрипаля Пожежа в Кемерові Видворення російських дипломатів Україна – Росія Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 18:01 "Не дитина, а воїн": яким був загиблий 19-річний доброволець "Діллі"
Катерина Петренко 803
Як влада збирається перевіряти українські школи і ТРЦ щодо пожежної безпеки
сьогодні, 17:02 Як влада збирається перевіряти українські школи і ТРЦ щодо пожежної безпеки
Лев Парцхаладзе 225
Росія давно програла війну в Україні, і ви про це знаєте, – звернення до Захарченка
сьогодні, 15:01 Росія давно програла війну в Україні, і ви про це знаєте, – звернення до Захарченка
Олексій Чибісов 4903
Хто видворив російських дипломатів з країни: повний перелік
сьогодні, 14:01 Хто видворив російських дипломатів з країни: повний перелік
11054
4G в Україні: коли запрацює і як підключити
сьогодні, 13:01 4G в Україні: коли запрацює і як підключити
Яніна Ткачук 19980
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук