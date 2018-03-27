Путін загнав Росію у кут, – політолог про видворення дипломатів

Починається новий етап протидії Росії з боку Заходу – жодні презумпції невинуватості Москви більше не діють, а застосовується презумпція вини.

Таку думку висловив політолог Богдан Яременко на своїй сторінці у Facebook.

"Захід не відмовиться до кінця від концепції "стримування і діалог". Але стримування, схоже, набуватиме щораз різкішніших і дошкульніших для Росії методів, а діалог матиме все більш обмежений характер", – зазначив він.

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Видврорення російських дипломатів з країн світу несе важкі наслідки для усієї еліти РФ, адже вони тепер теж названі організованою злочинною групою, відповідальною за агресивну підривну політику Кремля в світі.

А на главу російської держави покладена особиста відповідальність за накази на знищення людей, що фактично вводить його в статус очільника російського організованого угруповання,

– підкреслив Яременко.

Тож Володимир Путін таки загнав Росію у кут – він не спромігся повернути її на міжнародну арену в якості "повноправного шанованого гравця", ставши повноправним супротивником.

"Вийти з цієї логіки протистояння з Заходом без іміджевих втрат вдома йому буде важко чи неможливо. Він змушений продовжувати, хоча навколо нього лишаються щоразу менше людей схильних вірити в успішність проекту", – зазначив політолог.

14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. 26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів. Про рішення вислати дипломатів РФ оголосили ще низка країн ЄС та США.