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Путин загнал Россию в тупик, – политолог о выдворении дипломатов

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Путин загнал Россию в тупик
Путин загнал Россию в тупик / kapital.kz

Начинается новый этап противодействия России со стороны Запада – никакие презумпции невиновности Москвы больше не действуют, а применяется презумпция вины.

Такое мнение выразил политолог Богдан Яременко на своей странице в Facebook.

"Запад не откажется до конца от концепции "сдерживания и диалога". Но сдерживание, похоже, будет приобретать все резкие и язвительные для России методы, а диалог будет носить все более ограниченный характер", – отметил он.

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Выдворение российских дипломатов из стран мира несет тяжелые последствия для всей элиты РФ, ведь они теперь тоже названы организованной преступной группой, ответственной за агрессивную подрывную политику Кремля в мире.

А на главу российского государства возложена личная ответственность за приказы на уничтожение людей, что фактически вводит его в статусе главы российского организованной группировки,
– подчеркнул Яременко.

Поэтому Владимир Путин таки загнал Россию в угол – он не смог вернуть ее на международную арену в качестве "полноправного уважаемого игрока", став полноправным противником.

"Выйти из этой логики противостояния с Западом без имиджевых потерь дома ему будет трудно или невозможно. Он вынужден продолжать, хотя вокруг него остаются все меньше и меньше людей склонных верить в успешность проекта", – отметил политолог.

14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. 26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов. О решении выслать дипломатов РФ объявили еще ряд стран ЕС и США.

Теги: Высылка российских дипломатов Новости политики Новости Украины Новости России Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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