Какая сейчас тактика Путина: комментарий Пионтковского

Владимир Путин разработал стратегию борьбы с Западом в феврале 2018 года – тогда, когда он исчез на две недели из публичного поля после военной катастрофы в Сирии.

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в своей статье, опубликованной на "НВ".

По его словам, решающим шагом стратегии против Запада стало нападение на экс-разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании. Глава Кремля сознательно спровоцировал обострение отношений с Западом.

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"Путин практически сознательно оставил следы, которые так и взывают: "Это сделал я, это сделал Кремль". Несмотря на типичное возражение в сторону Запада, своей внутренней аудитории он подмигивает: "Смотрите, так будет с каждым предателем", – объясняет Пионтковский.

Политолог отметил, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от грандиозной программы "русского мира" под названием "Новороссия", которая провалилась, он решил обострить отношения с Западом.

Тактика Путина – максимально обострить отношения с Западом и создать в России атмосферу осажденной крепости, которая все время находится на грани войны. На пределе, но не в состоянии войны,

– подчеркнул эксперт.

По словам Пионтковского, теперь глава Кремля четко осознал, что в любом серьезном столкновении он терпит поражение. Путин понимает, что потеря власти обернется для него потерей жизни.

Поэтому, используя трагедию в Кемерово, он лишь усиливает истерическую антизападную и антиукраинскую пропаганду.

"Пропаганда говорит: "Какой коварный, безжалостный и бессердечный Запад. У нас такие серьезные переживания, а он наносит удар с высылкой дипломатов", – пояснил политолог.