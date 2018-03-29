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ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Выдворение российских дипломатов: в Кремле начали принимать меры

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Выдворение российских дипломатов
Выдворение российских дипломатов / РИА Новости

Российская Федерация зеркально ответит на выдворение российских дипломатов из ряда западных стран.

Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишут "РИА Новости".

Из России будут зеркально высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке российских дипломатических сотрудников в ответ на отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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В частности, из России будет выслано столько же американских дипломатов, сколько выслали США из страны – то есть 60 человек. Россия также отзывает согласие на работу консульства США в Санкт-Петербурге.

Буквально в эти минуты посол Соединенных Штатов господин Хансман, приглашен в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков рассказывает ему содержание этих мер в отношение США,
– заявил Лавров.

Напомним, на утро 29 марта уже 30 стран мира и НАТО заявили о выдворении российских дипломатов. В общем, в РФ вернется 153 человека.

Теги: Новости политики Новости России Отравление Сергея Скрипаля Сергей Лавров Высылка российских дипломатов
Источник: 24 Канал
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