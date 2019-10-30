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      Болгарія видворяє російського дипломата-шпигуна: деталі

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      Болгарію і Росію розсварив російський дипломат-шпигун
      Болгарію і Росію розсварив російський дипломат-шпигун / epicenter.bg

      У болгарсько-російських відносинах розгорівся скандал через працівника російського дипломатичного відомства, якого запідозрили у шпигунстві. Коли Москва не задовольнила запит про відкликання шпигуна, Болгарія дала йому 24 години на те, щоб добровільно покинути країну.

      Спецпрокуратура Болгарії навіть проводила досудове розслідування щодо дипломата, але його довелося закрити через дипломатичний імунітет підозрюваного, повідомляє "Радіо Свобода".

      Важливо! Болгарія розпочала будівництво російського газопроводу в обхід України

      Посольство Росії підтвердило, що отримало від Софії ноту з вимогою, аби один з дев'яти перших секретарів покинув Болгарію. Втім Москва так і не задовольнила запит на відкликанння дипломата.

      Після цього Болгарія дала дипломату 24 години на те, аби він добровільно покинув країну. У посольстві Росії запевнили, що підозрюваний у шпигунстві виїде за кордон до завершення дедлайну.

      До слова, цей випадок може стати першим публічним для Болгарії видворенням російського дипломата з 2001 року. Коли у 2018 році країни ЄС висилали російських дипломатів на знак солідарності з Великою Британією, офіційна Софія відмовилась підтримати такий крок.

      Чому у Болгарії запідозрили російського дипломата?Слідчі встановили, що майже рік дипломат збирав розвідувальну інформацію, проводив регулярні конспіративні зустрічі із громадянами Болгарії, в тому числі із високопосадовцями, які мають доступ до державної таємниці щодо Болгарії, ЄС і НАТО. За надану інформацію він пропонував матеріальну винагороду.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Росії Новини політики Болгарія Видворення російських дипломатів
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