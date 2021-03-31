В Риме задержали офицера, когда он передавал секретные данные военному из России
В Риме во время передачи конфиденциальной информации задержали итальянского офицера и сотрудника российского посольства. Итальянца подозревают в шпионаже в пользу Кремля.
Источник:La Repubblica
Об этом сообщил La Repubblica, ссылаясь на расследование спецподразделения карабинеров и спецслужб. Имена и должности фигурантов дела пока не разглашаются.
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По информации издания, во время передачи секретных данных задержали старшего офицера военно-морских сил Италии, а также офицера при российском посольстве.
Следствие считает, что итальянец передавал конфиденциальные документы в обмен на вознаграждение. До этого его могли подтолкнуть серьезные проблемы в семье.
Правовое положение российского военного оценивается с учетом его дипломатического статуса,
– уточнили в La Repubblica.
И отметили, что расследование велось итальянскими спецслужбами длительное время. Итальянские СМИ назвали этот инцидент самым серьезным эпизодом шпионажа со времен Холодной войны.
Шпионский скандал в Болгарии
- Накануне в Болгарии задержали 6 человек по подозрению в шпионаже в пользу Кремля. Поэтому из страны выслали российских дипломатов.
- Среди задержанных – болгарские военные, которые передавали секретные данные России через связи в российском посольстве.
- Россия все обвинения традиционно отвергла. Там даже заявили о "очередной безосновательный демарш со стороны болгарской власти".
- Болгарский премьер Бойко Борисов резко отреагировал на инцидент. Он отметил, что шпионажа России выходит за пределы понятия "дружба".
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