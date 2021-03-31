В Риме во время передачи конфиденциальной информации задержали итальянского офицера и сотрудника российского посольства. Итальянца подозревают в шпионаже в пользу Кремля.

Об этом сообщил La Repubblica, ссылаясь на расследование спецподразделения карабинеров и спецслужб. Имена и должности фигурантов дела пока не разглашаются.

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По информации издания, во время передачи секретных данных задержали старшего офицера военно-морских сил Италии, а также офицера при российском посольстве.

Следствие считает, что итальянец передавал конфиденциальные документы в обмен на вознаграждение. До этого его могли подтолкнуть серьезные проблемы в семье.

Правовое положение российского военного оценивается с учетом его дипломатического статуса,

– уточнили в La Repubblica.

И отметили, что расследование велось итальянскими спецслужбами длительное время. Итальянские СМИ назвали этот инцидент самым серьезным эпизодом шпионажа со времен Холодной войны.

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