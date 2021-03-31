Италия из-за шпионского скандала высылает 2 российских дипломатов
Министерство иностранных дел Италии сообщило о немедленной высылке 2 российских дипломатов. Причина – задержание военнослужащего России, который "работал в посольстве", по подозрению в шпионаже.
Источник:фейсбук Луиджи Ди Майо
Об этом в фейсбуке заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. По его словам, после России Сергею Разову направили "решительный протест" итальянского правительства.
Узнайте больше В Риме задержали офицера, когда он передавал секретные данные военному из России
Италия высылает российских дипломатов
Ему сообщили о немедленной высылке 2 российских чиновников, участвующих в очень серьезном деле,
– написал Ди Майо.
Глава итальянского МИД также поблагодарил местную разведку и весь государственный аппарат, который ежедневно работает на безопасность страны.
Что известно о шпионском скандале
- В Риме 30 марта во время передачи конфиденциальной информации задержали 2 должностных лиц – итальянского офицера и сотрудника российского посольства.
- Итальянец за вознаграждение передавал российскому работнику документы, в которых, вероятно, были секретные данные.
- Следствие считает, что к этому его могли подтолкнуть финансовые трудности.
Поделиться новостью