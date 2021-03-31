Министерство иностранных дел Италии сообщило о немедленной высылке 2 российских дипломатов. Причина – задержание военнослужащего России, который "работал в посольстве", по подозрению в шпионаже.

Об этом в фейсбуке заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. По его словам, после России Сергею Разову направили "решительный протест" итальянского правительства.

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Италия высылает российских дипломатов

Ему сообщили о немедленной высылке 2 российских чиновников, участвующих в очень серьезном деле,

– написал Ди Майо.

Глава итальянского МИД также поблагодарил местную разведку и весь государственный аппарат, который ежедневно работает на безопасность страны.

Что известно о шпионском скандале