Агентов ГРУ Мишкина и Чепигу повысили, они работают на Кремль, – Bellingcat
Российских агентов Александра Мишкина и Анатолия Чепигу подозревают в причастности к ряду преступлений в Европе. Зато у себя на родине они получили повышение и работают на Кремль.
Источник:Novinky.cz
Такую информацию получила международная группа расследователей Bellingcat. Об этом рассказал ее член, болгарский журналист Христо Грозев.
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Что именно Мишкин и Чепига делают в Кремле – неизвестно. Грозев также не уточнил, из каких источников об этом узнали в Bellingcat. Однако пообещал впоследствии раскрыть больше подробностей.
Все, что пока могу сказать: они здоровы, получили новую работу и находятся на государственной службе. Ведь больше не могут работать шпионами,
– отметил он.
"Это важные представители Кремля, так сказать, для различных (российских) регионов", – отметил журналист. И добавил, что в 2014 году агенты получили звание героев России.
Последнее публичное появление
Последний раз российские агенты Мишкин и Чепига появились на публике осенью 2018 года. Тогда они давали интервью телеканалу Russia Today.
Под именами Александр Петров и Руслан Боширов они отрицали ответственность за отравление Скрипалей в британском Солсбери.
Причастность к взрывам в Чехии
- Недавно в Чехии заявили, что Александр Мишкин и Анатолий Чепига могут быть причастны к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
- Там подчеркнули, что россияне были на этих складах за день до того, как прогремел взрыв. Их объявили во розыск из-за "расследования обстоятельств тяжкого преступления".
- Раньше в Bellingcat заметили, что взрывы 2014 года во Врбетице были частью операции ГРУ России. Мол, так там пытались подорвать мощь Украины в войне.
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