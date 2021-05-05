Российских агентов Александра Мишкина и Анатолия Чепигу подозревают в причастности к ряду преступлений в Европе. Зато у себя на родине они получили повышение и работают на Кремль.

Такую информацию получила международная группа расследователей Bellingcat. Об этом рассказал ее член, болгарский журналист Христо Грозев.

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Что именно Мишкин и Чепига делают в Кремле – неизвестно. Грозев также не уточнил, из каких источников об этом узнали в Bellingcat. Однако пообещал впоследствии раскрыть больше подробностей.

Все, что пока могу сказать: они здоровы, получили новую работу и находятся на государственной службе. Ведь больше не могут работать шпионами,

– отметил он.

"Это важные представители Кремля, так сказать, для различных (российских) регионов", – отметил журналист. И добавил, что в 2014 году агенты получили звание героев России.

Последнее публичное появление

Последний раз российские агенты Мишкин и Чепига появились на публике осенью 2018 года. Тогда они давали интервью телеканалу Russia Today.

Под именами Александр Петров и Руслан Боширов они отрицали ответственность за отравление Скрипалей в британском Солсбери.

Справка. Бывшего российского ГРУшника Сергея Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок" в марте 2018 года.

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