Всемирно известные "солсберийские туристы" из российской разведки Руслан Боширов и Александр Петров снова оказались в центре скандала из-за причастности к диверсии в Чехии.

На этот раз скандальная история, которая разворачивается вокруг российских разведчиков, является особенно интересной для Украины. Поскольку очень тесно с ней связана.

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Кто такие Петров и Боширов?

Это сотрудники Главного разведывательного управления России (официальное название – Главное разведывательное управление Генерального Штаба Российской Федерации).

Лидер группы расследователей Bellingcat Христо Грозев поясняет, что оба они – сотрудники элитного подразделения российской разведки, которое специализируется на диверсионной и "грязной" работе за пределами России.

Среди операций, в которых подозревают сотрудников этого подразделения:

кампания политической дестабилизации в Молдове в 2016 году,

участие в попытке просербского госпереворота в Черногории в 2016 году,

попытки отравить болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева в 2015 году,

участие в демонстрациях в поддержку независимости Каталонии в 2017 году,

участие в попытке отравления Новичком Сергея и Юлии Скрипаль в 2018 году.

По данным журналистов, оба они переехали в Москву в 2010 году, где и получили свои новые личности. К осени 2014 года оба были зарегистрированы по адресу, где расположена штаб-квартира ГРУ.

Настоящее имя Руслана Боширова – Анатолий Чепига. Он родился в 1979 году в пгт Николаевка в Смидовичском районе Еврейской автономной области. Является полковником. Окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Женат, имеет двоих детей.

Участник войны в Чечне и агрессии против Украины. Имеет звание героя России. По информации российского издания "Новая газета", Чепига получил награду за российскую операцию в Крыму, где он еще в чине подполковника командовал сводным отрядом спецназначения. По данным другого российского издания "Центр управления расследованиями", Чепига получил награду за операцию по эвакуации Януковича в феврале 2014 года из Украины.

Настоящее имя Александра Петрова – Александр Мишкин. Он родился в июле 1979 года в поселке Лойга Архангельской области. Учился на врача в одной из военных академий России и проходил подготовку военного врача для ВМФ в Военно-медицинской академии где изучал психологию подводников. ГРУ предложило Мишкину работу во время учебы.

Является более "засекреченным", чем Чепига – специалистам сайта Bellingcat понадобилось немного больше времени, чтобы определить его истинную личность. По словам британских расследователей, Мишкин оставил в интернете и других источниках значительно меньше следов, чем Чепига.

В 2011-2018 годах много раз отбывал в заграничные командировки. Bellingcat определила многократные поездки в Украину в 2013 году и непризнанную Приднестровскую республику.

В 2014 году получил звание героя России. Как предполагали журналисты – за террористическую деятельность в Украине.

Когда они стали известны всему миру?

После того, как британские правоохранители заявили, что подозревают их в отравлении нервно-паралитическим веществом группы "Новичок" бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший советский и российский офицер военной разведки. До 1999 года сотрудник ГРУ; полковник запаса Вооруженных сил России. В 2006 году был осужден в России по статье "Государственная измена" за шпионаж в пользу Британии. В 2010 году в процессе обмена на пойманных в США российских шпионов-нелегалов, был амнистирован президентом Медведевым и выслан за пределы РФ. После чего поселился в Британии. Консультировал различные европейские спецслужбы по вопросам работы российской агентуры.

Сразу после скандала с попыткой отравления Скрипаля "Петров" и "Боширов" дали интервью главному редактору российского пропагандистского канала RT Маргарите Симоньян. Они заявили, что не являются сотрудниками ГРУ, непричастны к отравлению Скрипаля, работают в фитнес-индустрии и приезжали в Солсбери исключительно ради того, чтобы полюбоваться шпилями Солсберийского собора.

Это интервью принесло им даже большую популярность, чем обвинения в отравлении Скрипалей. После него родилась волна мемов о "любителях солсберийских шпилей" и других шуток на эту тему.

Почему о них снова заговорили?

Потому что чешское издание Lidovky сообщило, что "Петров" и "Боширов" были на месте взрыва в чешском Врбетице 15 октября 2014 года, за день до того, как склад боеприпасов взорвался.

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Взрыв на складах произошел 16 октября 2014 года и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Эти склады вооружения в восточной части Чехии не принадлежали Минобороны Чехии. Они использовались коммерческой компанией, которая официально занимается торговлей оружием – Imex Group. Сразу после взрывов в правительстве Чехии сообщили, что на время инцидента велась подготовка к экспорту взорванного оружия в Болгарию. Теперь, через 6,5 лет, руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

Сообщается, что российские агенты проникли в здание 15 октября и заложили там взрывное устройство. Однако, скорее всего, оно взорвалось раньше, чем планировалось.

Вероятно, они хотели убить кого-то, кому предназначалось оружие. Это следственная версия,

– заявил на условиях анонимности источник, приближенный к следствию.

По данным полиции, тогда Мишкин и Чепига использовали разные личности во время своего пятидневного пребывания в Чехии.

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По данным полиции, изначально они были идентифицированы по двум российским паспортам на уже известные всему миру имена Александра Петрова и Руслана Боширова. Затем – по молдавскому паспорту на имя Николая Попа и паспорту, выданному Таджикистаном на имя Руслана Табарова.

При чем здесь Украина?

Украина в этой истории проходит чуть ли не красной нитью через все повороты сюжета.

Во-первых, установить, что пара российских разведчиков находилась тогда в Праге, удалось благодаря украинке. О том, что Мишкин и Чепига в 2014 году посещали Прагу, расследователи узнали, еще когда исследовали дело об отравлении Скрипаля.

Тогда они нашли в аккаунте "Руслана Боширова" в Facebook фотографию из центра Праги, выложенную 11 октября 2014 года. По данным журналистов, Чепига завел себе страницу и выложил это фото после того, как познакомился в пражском кафе с девушкой из Украины и захотел добавить ее в друзья. Позже пребывание Чепиги и Мишкина в Праге было подтверждено источниками чешских СМИ.

Ранее считалось, что этот визит был связан исключительно с подготовкой операции по отравлению Скрипаля. Скрипаль тогда также приезжал в Прагу, где консультировал местные спецслужбы о деятельности российских разведчиков.

Теперь этот визит российских агентов объясняется еще и тем, что они посещали склады боеприпасов компании Imex Group.

Во-вторых, получателем оружия, которое взорвалось тогда на складах, была болгарская компания Emco. Она, как и компания, использовавшая склады, принадлежит болгарскому бизнесмену, легальному торговцу оружием Эмилиану Гебреву. Он, кстати, вскоре после взрывов в Чехии также стал объектом атаки российских агентов – в 2015 году его дважды отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Гебрев был одним из поставщиков товаров военного назначения для украинского МВД и Нацгвардии, в том числе в разгар активной фазы противостояния российской агрессии на Донбассе.

Сейчас российские журналисты-расследователи, которые разбирают историю Мишкина и Чепиги, утверждают, что целью их пражской операции был срыв поставки вооружения в Украину и ослабление ее позиций в войне с Россией.

Также заметим, что сам Гебрев отрицает любую свою причастность к этой истории: и к складам, и к оружию, которое на них было, и к поставкам товаров в Украину.

В-третьих, Украине важно следить за всеми деталями этого расследования и понимать, как была организована диверсия.

С начала российской агрессии по Украине прокатилась волна взрывов на различных военных складах.



Взрывы на военных складах в Украине / инфографика 24 канала

После каждого из этих взрывов следствие рассматривало версию диверсии, но все эти расследования не имели никаких конкретных результатов. В отдельных случаях даже звучали заявления, что временная следственная комиссия Верховной Рады сознательно отвергала "все, что подтверждает российский след" в катастрофе.

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История с диверсией на складах в Чехии – лишний повод лучше присмотреться к украинским арсеналам и разобраться в историях нарушения их безопасности.