Чехия подозревает россиян Александра Петрова и Руслана Боширов в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году в селе Врбетице. Выяснилось, что в дни инцидента они были зарегистрированы в гостинице "Коррадо" в городе Острава.

По информации СМИ, "Петров" и "Боширов" останавливались в этом отеле 13 – 16 октября 2014 года.

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Что известно о проживании "Петрова" и "Боширова" в гостинице

По словам владельца отеля "Коррадо", россияне вели себя незаметно. Полиции удалось установить, что сразу же после регистрации в отеле они отправились на расположенный при ней тир.

"Петров" и "Боширов" прибыли в Остраву из Праги. Впоследствии они направились на склады боеприпасов в Врбетице. Доступ туда они получили по пропускам, оформленным на бизнесменов оружейной отрасли. В то же время у них были паспорта граждан Молдовы и Таджикистана, выданные Николаю Попе и Руслану Табарову соответственно.

Причастность агентов ГРУ к ряду инцидентов