Взрывы на складах боеприпасов: "Петров" и "Боширов" засветились в чешском отеле, – СМИ
Чехия подозревает россиян Александра Петрова и Руслана Боширов в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году в селе Врбетице. Выяснилось, что в дни инцидента они были зарегистрированы в гостинице "Коррадо" в городе Острава.
Источник:Чешское телевидение
По информации СМИ, "Петров" и "Боширов" останавливались в этом отеле 13 – 16 октября 2014 года.
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Что известно о проживании "Петрова" и "Боширова" в гостинице
По словам владельца отеля "Коррадо", россияне вели себя незаметно. Полиции удалось установить, что сразу же после регистрации в отеле они отправились на расположенный при ней тир.
"Петров" и "Боширов" прибыли в Остраву из Праги. Впоследствии они направились на склады боеприпасов в Врбетице. Доступ туда они получили по пропускам, оформленным на бизнесменов оружейной отрасли. В то же время у них были паспорта граждан Молдовы и Таджикистана, выданные Николаю Попе и Руслану Табарову соответственно.
Причастность агентов ГРУ к ряду инцидентов
- 17 апреля Чехия заявила, что высылает 18 сотрудников российского посольства. Их идентифицировали как представителей спецслужб и заподозрили в причастности ко взрыву склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Тогда в результате инцидента погибли 2 человека.
- Также в Чехии объявили в розыск россиян Александра "Петрова" и Руслана "Боширова". Там считают, что именно они заложили взрывчатку.
- Кроме того, этих же агентов британские власти подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в 2018 году.
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