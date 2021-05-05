Агентів ГРУ Мішкіна і Чепігу підвищили, вони працюють на Кремль, – Bellingcat
Російських агентів Олександра Мішкіна й Анатолія Чепігу підозрюють у причетності до низки злочинів у Європі. Натомість у себе на батьківщині вони отримали підвищення та працюють на Кремль.
Джерело:Novinky.cz
Таку інформацію отримала міжнародна група розслідувачів Bellingcat. Про це розповів її член, болгарський журналіст Христо Грозев.
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Що саме Мішкін та Чепіга роблять у Кремлі – невідомо. Грозев також не уточнив, з яких джерел про це дізналися у Bellingcat. Проте пообіцяв згодом розкрити більше подробиць.
Все, що поки можу сказати: вони здорові, отримали нову роботу й перебувають на державній службі. Адже більше не можуть працювати шпигунами,
– зазначив він.
"Це важливі представники Кремля, так би мовити, для різних (російських) регіонів", – зауважив журналіст. Й додав, що у 2014 році агенти отримали звання героїв Росії.
Остання публічна поява
Причетність до вибухів у Чехії
- Нещодавно у Чехії заявили, що Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга можуть бути причетними до вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце у 2014 році.
- Там підкреслили, що росіяни були на цих складах за день до того, як прогримів вибух. Їх оголосили в розшук через "розслідування обставин тяжкого злочину".
- Раніше у Bellingcat зауважили, що вибухи 2014 року у Врбетіце були частиною операції ГРУ Росії. Мовляв, так там намагалися підірвати міць України у війні.
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