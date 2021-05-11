35-річний громадянин Росії та інженер-хімік за професією передавав інформацію російській спецслужбі. Це відбувалося в Данії, а за свої "послуги" чоловік отримував гроші.

Відоме його ім'я – Олексій Нікіфоров. Суд у місті Ольборг засудив його до 3 років позбавлення волі.

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У Данії росіянина засудили за шпигунство

Суд у Данії в місті Ольборг відбувався у закритому режимі, інформації про перебіг справи громадськість отримувала мало. Та журналісти змогли дізнатися, що:

Суд 10 травня ухвалив ув'язнити громадянина Росії Олексія Нікіфорова на 3 роки.

громадянина Росії Олексія Нікіфорова на 3 роки. 35-річного чоловіка визнали винним у шпигунстві на користь російських спецслужб.

на користь російських спецслужб. Він роками збирав інформацію про енергетику Данії, про компанію SerEnergy та DTU (Технічний університет).

Данії, про компанію SerEnergy та DTU (Технічний університет). Нікіфоров у Данії працював на престижній посаді інженера-хіміка.

Та попри це передавав зібрану інформацію російській спецслужбі за окрему плату.

за окрему плату. Крім тюремного строку Нікіфорова засудили до депортації з довічною забороною на в'їзд у Данію.

Засуджений, який під вартою перебуває з липня 2020, винним себе не визнав. У Москві назвали судовий процес, як пише Moscow Times, "полюванням на відьом" і прикладом "антиросійської істерії".

Коротко про шпигунські скандали з вини Кремля 2021 року

Шпигунські скандали за участю росіян трапляються регулярно. От і в 2021 році винятку не сталося. Цьогоріч публічними стали вже кілька гучних справ. До прикладу:

У березні у Болгарії затримали 6 людей за підозрою у шпигунстві на користь Москви. Вони передавали таємні дані до Росії через зв'язки у російському посольстві.

31 березня правоохоронці Італії затримали російського військового та його поплічника у справі про шпигунство. Того ж дня Рим повідомив, що висилає двох російських дипломатів.

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