По словам Маккола, то, что Украина, как стратегический партнер США, узнала об отмене "критически важных" санкций касательного "Северного потока-2" от СМИ, а не от администрации Байдена, является неприемлемым. Ранее Зеленский рассказал об этом в интервью изданию Axios.
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Как решение США повлияет на Украину
Маккол отметил, что Байден должен использовать предоставленные Конгрессом обязательные полномочия, чтобы остановить "Северный поток-2".
Как он отметил, если трубопровод заработает, то он сделает Украину более уязвимой к агрессии России.
Я призываю президента США встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подчеркнуть, что США поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины перед саммитом с Путиным,
– подчеркнул конгрессмен.
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Что этому предшествовало
- В США в конце мая заявили, что не будут вводить санкции в отношении компании-оператора "Северный поток-2" и ее гендиректора Маттиаса Варнига.
- По словам Байдена, такая мера сейчас не нужна, ведь строительство газопровода почти завершено.
- Джозеф Байден 7 июня провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.
- Во время переговоров президент США пригласил украинского коллегу в Белый дом. По словам Зеленского, ему предложили посетить администрацию Байдена в июле.