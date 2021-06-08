По словам Маккола, то, что Украина, как стратегический партнер США, узнала об отмене "критически важных" санкций касательного "Северного потока-2" от СМИ, а не от администрации Байдена, является неприемлемым. Ранее Зеленский рассказал об этом в интервью изданию Axios.

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Как решение США повлияет на Украину

Маккол отметил, что Байден должен использовать предоставленные Конгрессом обязательные полномочия, чтобы остановить "Северный поток-2".

Как он отметил, если трубопровод заработает, то он сделает Украину более уязвимой к агрессии России.

Я призываю президента США встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подчеркнуть, что США поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины перед саммитом с Путиным,

– подчеркнул конгрессмен.

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Что этому предшествовало