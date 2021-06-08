За словами Маккола, те, що Україна, як стратегічний партнер США, дізналася про скасування "критично важливих" санкцій щодо "Північного потоку-2" зі ЗМІ, а не від адміністрації Байдена, є неприйнятним. Раніше Зеленський розповів про це в інтерв'ю виданню Axios.

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Як рішення США вплине на Україну

Маккол зазначив, що Байден повинен використати надані Конгресом обов'язкові повноваження, аби зупинити "Північний потік-2".

Як він наголосив, якщо трубопровід запрацює, то він зробить Україну більш вразливою до агресії Росії.

Я закликаю президента США зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, аби підкреслити, що США підтримують територіальну цілісність і суверенітет України перед самітом із Путіним,

– наголосив конгресмен.

До теми Україна для США – стратегічний елемент в політиці стримування Росїі, – Огризко

Що цьому передувало