За нинішніх обставин, є важливим не формат комунікації, а зміст. Таку думку в ефірі висловив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.
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Зради від Байдена не треба очікувати
За його словами, наразі жодної зради Байдена немає, вона і не з'явиться. Адже він чітко дав зрозуміти, що не піде на поступки, а підтримки України від США продовжуватиметься.
Головна підстава в тому, що Україна сьогодні для США є справді стратегічним елементом в її американській політиці стримування Росії,
– наголосив Огризко.
Він зауважив, що для України є "вікно можливостей", яким потрібно скористатись не на 100%, а на 150%. "І тоді ми справді виграємо", – додав ексочільник МЗС.
Огризко прокоментував зустріч Байдена і Зеленського: дивіться відео
Зустріч Байдена і Зеленського: коротко
- Джо Байден поговорив телефоном з Володимиром Зеленським, заявивши, що підтримує Україну.
- Стало відомо, що американський лідер запросив президента України в Білий дім.
- За словами Зеленського, він поїде в США вже в липні 2021 року.
- Президент України відзначив, що під час зустрічі лідери держав мають багато питань для обговорень, зокрема безпека, територіальна цілісність, економіка, енергетика, прямі інвестиції, технології і співпраця в оборонній сфері.