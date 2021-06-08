За нинішніх обставин, є важливим не формат комунікації, а зміст. Таку думку в ефірі висловив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

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Зради від Байдена не треба очікувати

За його словами, наразі жодної зради Байдена немає, вона і не з'явиться. Адже він чітко дав зрозуміти, що не піде на поступки, а підтримки України від США продовжуватиметься.

Головна підстава в тому, що Україна сьогодні для США є справді стратегічним елементом в її американській політиці стримування Росії,

– наголосив Огризко.

Він зауважив, що для України є "вікно можливостей", яким потрібно скористатись не на 100%, а на 150%. "І тоді ми справді виграємо", – додав ексочільник МЗС.

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Зустріч Байдена і Зеленського: коротко