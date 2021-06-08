При нынешних обстоятельствах важным является не формат коммуникации, а содержание. Такое мнение в эфире высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

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Предательства от Байдена не нужно ожидать

По его словам, пока никакой измены Байдена нет, она и не появится. Так как он четко дал понять, что не пойдет на уступки, а поддержка Украины от США будет продолжаться.

Главная подстава в том, что Украина для США является поистине стратегическим элементом в ее американской политике сдерживания России,

– подчеркнул Огрызко.

Он отметил, что для Украины есть "окно возможностей", которым нужно воспользоваться не на 100%, а на 150%. "И тогда мы действительно выиграем", – добавил экс-глава МИД.

Огрызко прокомментировал встречу Байдена и Зеленского: смотрите видео

Встреча Байдена и Зеленского: коротко