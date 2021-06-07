Такое мнение высказал российский адвокат Марк Фейгин. И добавил, то, что происходит сейчас в Вашингтоне, можно описать рядом слов, вызванных негативными эмоциями.

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США изменили тактику перед встречей Байдена с Путиным, – Фейгин

У Соединенных Штатов есть инструменты покончить с тиранией Путина. Это возможность давления на политические элиты, которые все свои капиталы и активы держат именно в США,

– объяснил правозащитник.

Впрочем заметил, что в Белом Доме почему-то решили изменить эту тактику как раз накануне встречи Байдена с Путиным (16 июня – 24 канал). И первый такой звонок был в связи с "Северным потоком-2".

По его словам, отказ от санкций в отношении немецкого оператора этого проекта стал неприятным сигналом о том, что Вашингтон идет по линии Real politic.

Что такое "Реальная политика"? Политика или дипломатия, Политика или дипломатия, опирающаяся на власть и реальные условия и возможности . "Реальная политика" сосредоточена на силе и способности влиять на решения других стран, а не на идеалах, морали или принципах.

Марк Фейгин подчеркнул, администрация Трампа также выстраивала свою тактику именно по этому подходу. К тому же это могло быть вполне последовательной линией еще со времен СССР, от которой отклонились только один раз – при Рональде Рейгане.

Интервью с Марком Фейгиным: смотрите видео 24 канала

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