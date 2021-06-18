Корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк сообщил, что в течение следующих дней решение доработают.

Заметьте Литва хочет соорудить на границе с Беларусью забор за 15 миллионов евро

Есть договоренность о секторальных санкциях ЕС в отношении Беларуси в 3 сферах: калий, банковское дело и нефть. Совет ЕС по иностранным делам даст на это политический зеленый свет в понедельник (21 июня – 24 канал),

– отметил Джозвяк.

Кроме того, ЕС 16 июня одобрил пакет санкций против людей, ответственных за инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги. Запрет на выдачу виз и замораживание активов касается 78 человек и 7 организаций.

Что происходит в Беларуси: последние новости