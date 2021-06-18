Корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк сообщил, что в течение следующих дней решение доработают.
Заметьте Литва хочет соорудить на границе с Беларусью забор за 15 миллионов евро
Есть договоренность о секторальных санкциях ЕС в отношении Беларуси в 3 сферах: калий, банковское дело и нефть. Совет ЕС по иностранным делам даст на это политический зеленый свет в понедельник (21 июня – 24 канал),
– отметил Джозвяк.
Кроме того, ЕС 16 июня одобрил пакет санкций против людей, ответственных за инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги. Запрет на выдачу виз и замораживание активов касается 78 человек и 7 организаций.
Что происходит в Беларуси: последние новости
- По состоянию на июнь 2021 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о якобы необходимости бороться с "врагом с Запада". В частности, политик заговорил о мобилизации населения.
- Между тем лидеры стран "Большой семерки" обратились к режиму Лукашенко. Они призвали самопровозглашенного президента изменить курс политики и согласиться на проведение честных президентских выборов.
- Руководители стран G7 также отметили, что обеспокоены постоянными нападениями белорусских властей на права человека.