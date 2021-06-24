Нові санкції проти білоруського режиму ввели у відповідь на ескалацію серйозних порушень прав людини у країні. Це сталося 24 червня.

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Обмежувальні заходи запровадили щодо нафтопродуктів, калійних добрив та тютюнової промисловості. Крім цього, "під удар" потрапив й банківський сектор Білорусі.

Санкції забороняють Європейському інвестиційному банку фінансуватиме державні білоруські проєкти, а також обмежують доступ режиму Лукашенка до ринків Євросоюзу.

Крім цього, ЄС заборонив продавати Білорусі:

товари подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях;

технології та програмне забезпечення для моніторингу або перехоплення інтернету й телефонного зв'язку.

Що стало приводом для нових санкцій проти Білорусі

В Євросоюзі пояснили, що вимушені вводити нові обмеження через жорстокі репресії проти громадянського суспільства, демократичної опозиції та журналістів.

Водночас це – реакція на вимушену посадку рейсу Ryanair у Мінську та пов'язані із цим затримання журналіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги.

Довідка. Літак з Протасевичем та Сапегою на борту екстрено посадили у Білорусі 23 травня через нібито замінування. Втім, вибухівки не знайшли, натомість затримали пару.