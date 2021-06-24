Нові санкції проти білоруського режиму ввели у відповідь на ескалацію серйозних порушень прав людини у країні. Це сталося 24 червня.
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Обмежувальні заходи запровадили щодо нафтопродуктів, калійних добрив та тютюнової промисловості. Крім цього, "під удар" потрапив й банківський сектор Білорусі.
Санкції забороняють Європейському інвестиційному банку фінансуватиме державні білоруські проєкти, а також обмежують доступ режиму Лукашенка до ринків Євросоюзу.
Крім цього, ЄС заборонив продавати Білорусі:
- товари подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях;
- технології та програмне забезпечення для моніторингу або перехоплення інтернету й телефонного зв'язку.
Що стало приводом для нових санкцій проти Білорусі
В Євросоюзі пояснили, що вимушені вводити нові обмеження через жорстокі репресії проти громадянського суспільства, демократичної опозиції та журналістів.
Водночас це – реакція на вимушену посадку рейсу Ryanair у Мінську та пов'язані із цим затримання журналіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги.