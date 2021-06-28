Країна також починає процедуру призупинення Угоди про реадмісію ЄС. Мовиться про повернення громадян, які нелегально потрапили з Білорусі в країни-члени Євросоюзу.

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Білорусь відреагувала на санкції Євросоюзу

28 червня МЗС Білорусі викликало главу представництва ЄС Дірка Шубеля. Йому надали інформацію про заходи, які вжила країна у відповідь на європейські санкції.

Дипломату повідомили про вихід країни з програми "Східне партнерство" та призупинення Угоди про реадмісію. У відомстві зауважили, що це матиме негативні наслідки для взаємодії з ЄС у галузі боротьби з нелегальною міграцією та організованою злочинністю.

Зверніть увагу! Білорусь була учасницею програми "Східне партнерство" з 2009 року. Також членами є Україна, Вірменія, Азербайджан, Грузія й Молдова.

Дипломату вже запропонували виїхати з Мінська до Брюсселя для консультацій. "Щоб довести своєму керівництву позицію білоруської сторони про неприйнятність тиску й санкцій", – мовиться в повідомленні.

Крім цього, Білорусь заборонила в'їзд представникам євроструктур й особам з країн ЄС, які сприяли введенню обмежень. Країна наразі продовжує розробляти інші заходи реагування, зокрема, й економічні.

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