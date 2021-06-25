Білоруська криза

Президентські вибори у Білорусі 2020 року були затьмарені арештами провідних кандидатів від опозиції, безпідставними відмовами зареєструвати певних кандидатів від опозиції для голосування та звинуваченнями в широкомасштабному шахрайстві.

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Чиновники та поліція жорстоко розганяли акції протесту у Мінську та інших великих містах, застосувавши надмірну силу та вдавшись до гумових куль, електрошокерів та сльозогінного газу.

Колишній політичний редактор білоруського порталу TUT.BY, запрошений експерт Московського Центру Карнегі, засновник аналітичного агентства Sense Analytics Артем Шрайбман та колишній білоруський дипломат Павло Слюнькін у співпраці з німецьким Фондом імені Фрідріха Еберта 16 червня 2021 року презентували дослідження "Білорусь і країни Балтії: наслідки затяжної політичної кризи".

Правоохоронці затримували як і протестувальників, так і сторонніх спостерігачів, піддавши їх тортурам та жорстокому поводженню та утримуючи їх у нелюдських та таких, що принижують гідність, умовах. Щонайменше восьмеро учасників акцій загинули внаслідок дій поліції.

Побиття учасників протесту силовиками, Мінськ, 11 жовтня 2020 / Фото – "Радыё Свабода"

Білоруська політична криза розпочалася влітку 2020 року як суто внутрішнє протистояння. Однак, незабаром спричинила далекосяжні наслідки для всього східноєвропейського регіону і країн за його межами.

У доповіді, опублікованій білоруським аналітиком Артемом Шрайбманом та білоруським дипломатом Павлом Слюнькіним, зазначається, що криза змінила базові рамкові умови відносин Білорусі з її сусідами, а в деяких випадках повернула назад багаторічні тенденції розвитку відносин.

Побиття учасників протесту силовиками, Мінськ, 11 жовтня 2020 / Фото – "Радыё Свабода"

Заручників не судять

Варто зазначити, що політичний аналітик Артем Шрайбман виїхав з Білорусі після інтерв'ю затриманого білоруського журналіста Романа Протасевича на загальнонаціональному телебаченні Білорусі "ОНТ".

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На своїй сторінці в Facebook він написав, що "не брав участі в дзвінках з обговорення деталей того, як готувалися акції протесту". І як аналітик, він не збирався ставати учасником процесів, які аналізує.

Іронічно вийшло. Вранці 3 червня виходить випуск проєкту "Редакція", який завершується моїми словами про те, що я не відчуваю прямої загрози та тому не їду з Білорусі, а вже ввечері я в поспіху збираю речі й вибираюся з країни,

– написав аналітик.

Артем Шрайбман розповідає, що до кінця 2020 року був в цьому чаті, який починався як "просто онлайн-сходка блогерів". Однак, в міру наростання протестів у Білорусі, ця тема ставала ключовою в обговореннях.

Насправді я не знаю точно, чи був до мене якийсь інтерес арешту від білоруських спецслужб. Доходять чутки про підготовлювану кримінальну справу, але поки їх складно підтвердити,

– додав аналітик.

Політичний аналітик Артем Шрайбан був змушений покинути Білорусь / Фото DW

Колишній політичний редактор білоруського порталу TUT.BY зазначає, що не їхав з Білорусі раніше, "оскільки розумів, що в загальному йому нічого пред'явити".

Але в сьогоднішній Білорусі навіть непричетність до того, що влада вважає злочином, – вже недостатня страховка. Може, і зараз все б закінчилося, як пів року тому, – нічим. Але спокійно жити та працювати в країні при таких вступних далі було б складно,

– додав засновник аналітичного агентства Sense Analytics.

"Довелося піти на дуже некомфортне рішення – виїхати. Обидві альтернативи: СІЗО і щоденне очікування СІЗО – були ще гірше, як для мене, так і для близьких. Ніякої образи на Протасевича немає і бути не може. Ми не знаємо, який підвал у "ЛНР" і яку долю для його дівчини йому описали в разі відмови від цього інтерв'ю. Заручників не судять", – додав він.

"Не вважаю себе емігрантом"

Колишній білоруський дипломат Павло Слюнькін, аналітик Європейської Ради з міжнародних відносин розповідає, що наразі перебуває за межами Білорусі. Однак, емігрантом себе не вважає.

Я працював білоруським дипломатом до політичної кризи. Я не в Білорусі зараз знаходжуся, але емігрантом себе не вважаю. Просто тимчасово працюю поза її межами,

– каже Слюнькін.

Колишній білоруський дипломат Павло Слюнькін працює поза межами Білорусі / Фото – фейсбук Павла Слюнькіна

Олександр Лукашенко в жорсткій формі відмовився від будь-яких пропозицій посередництва і діалогу з протестувальниками. Риторика білоруської влади ставала все більш ворожою щодо західних країн, в першу чергу до сусідів Білорусі. Автори дослідження зазначають, що загальним для всіх Балтійських країн і одним з найгостріших питань в площині безпеки є військово-політичне співробітництво Білорусі та РФ.

Регулярні спільні військові навчання, тісна кооперація силових відомств і спецслужб, з точки зору Литви та інших країн регіону створюють загрози для регіональної безпеки та передумови для можливої ​​агресії проти країн Балтії з використанням території Білорусі,

– сказано у доповіді.

Володимир Путін та Олександр Лукашенко / Фото – іноземні ЗМІ

Фактор Росії

Автори доповіді пишуть, що російський фактор у відносинах між Білоруссю та її західними партнерами завжди був одним з ключових у всіх переговорах. З огляду на амбіції Кремля зберегти своє панівне становище в пострадянському регіоні, Кремль мав велику вагу як у Мінську, так і в Києві.

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Необхідність управління зв'язками з Російською Федерацією багато в чому визначила українсько-білоруську взаємодію, створюючи часто взаємозалежні відносини.