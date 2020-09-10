Автомобіль посла України в Білорусь Ігора Кизима обшукали білоруські прикордонники, коли той повертався з Києва до Мінська. Посол заявив, що автівку оглянули з порушенням норм міжнародного права про дипломатичні відносини.

Таку поведінку прикордонників Кизим назвав провокацією, про це він сказав в інтерв’ю TYT.BY

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У минулі вихідні я перетнув українсько-білоруський кордон і приступив до виконання своїх обов’язків. Треба сказати, що мій в'їзд до Білорусі був, м'яко кажучи, не дуже дружнім і почався, як я це розцінюю, з провокації,

– сказав посол України

Як пояснив Кизим, вчинок прикордонників видався йому дивним, з огляду на дружні двосторонні відносини між Україною та Білоруссю. Також Кизим додав, що керівник прикордонного пункту не дав жодних пояснень щодо огляду автівки.

Що намагалися знайти прикордонники в автомобілі Кизима

Посол України і сам не зрозумів, що намагалися знайти в багажнику його автомобіля. Можливо шукали купу зброї, а можливо – споряджений бойовик. За словами дипломата, такий вчинок прикордонників був заздалегідь підготовлений, тому що начальника пункту пропуску "Нова Гута" проінструктували так зробити. Він розповів, що посольство після цих подій направило відповідну ноту в МЗС Білорусі.

Чи порушили норми міжнародного права білоруські прикордонники

У Віденській конвенції про дипломатичні відносини мовиться, що особистий багаж дипломатичного агента звільняється від огляду, якщо немає серйозних підстав припускати, що він містить небезпечні предмети, або предмети ввезення або вивезення яких заборонено законом держави перебування. У цьому випадку огляд можуть проводити тільки в присутності дипломатичного агента або його уповноваженого представника.

Взаємовідносини України із Білоруссю: що змінилося

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що наразі всі взаємовідносини України із Білоруссю "поставили на паузу". За словами міністра, зупинка контактів із Мінськом – це відповідь на дії влади щодо мирних протестувальників. Кулеба також нагадав, що Україна приєдналась до заяви ЄС про невизнання результатів виборів президента у Білорусі.