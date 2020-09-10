Сьогодні проїхати з України до Білорусі доволі складно. Річ у тім, що білоруські прикордонники ретельно дивляться на тих, хто в’їжджає. Щоправда, чи пропустять тебе до Білорусі, загалом залежить від того, чим людина займається.

Як ставляться до українців на кордоні з Білоруссю

Про ситуацію на українсько-білоруському кордоні розповів посол України у Білорусі Ігор Кизим. Як приклад дипломат у коментарі "Громадському" повідомив, що нещодавно групу ветеранів Чорнобиля не пропустили. Хоча була попередня домовленість.

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Наскільки небезпечно їхати українцям до Білорусі? З огляду на те, чим займатися. Але була заява МЗС України з порадою утриматися від поїздок. Бо вони можуть просто з цікавості поїхати подивитися, а потім знову будуть безпідставні звинувачення,

– зауважив Кизим.

Також він порадив усім, хто планує їхати, реєструватися консульській службі України. Таким чином українське МЗ знатиме про своїх громадян на території сусідньої держави.

Білоруські прикордонники діють всупереч дипломатичній практиці

Крім того, Кизим розповів, що востаннє, коли перетинав кордон, повертаючись на власному транспорті з України, його оглядали.

Дивилися мої особисті речі, що взагалі не відповідає дипломатичній практиці. Примусили відкрити автомобіль, показати, що лежить у багажнику. Я за 27 років роботи жодного разу не стикався з таким ставленням до посла України,

– зазначив він.

Такі кроки посол пояснює результатом втрати довіри між Україною та Білоруссю. До прикладу, останнім часом Мінськ звинувачує Київ у якихось втручаннях.

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Останні події у Білорусі: коротко

Згідно з офіційними результатами виборів, чинний президент Олександр Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.

Однак, люди не погоджуються з такими підсумками та вважають Тихановську обраним президентом. На переконання білорусів, вибори були сфальсифікованими, а явка – завищеною.

На переконання білорусів, вибори були сфальсифікованими, а явка – завищеною. Через незгоду з результатами Білорусь охопили масштабні мітинги та протести. 17 cерпня в країні розпочався загальнонаціональний страйк. Перед цим упродовж тижня страйк оголошували робітники великих заводів.

17 cерпня в країні розпочався Перед цим упродовж тижня страйк оголошували робітники великих заводів. Перші дні протестів супроводжувалися застосуванням сили з боку спецпризначенців і правоохоронців. Крім того, силовики стріляли гумовими кулями, розпилювали сльозогінний газ і били ледь не до смерті всіх, хто траплявся їм під руку.

Відомо про щонайменше 5 загиблих і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей.

і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей. Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.

Тим часом, Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі та розпочав роботу над санкціями.

А у штабі Тихановської оголосили про створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади. Її мета – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля.

Її мета – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля. Водночас опозиція хоче перевиборів.

Детальніше про перебіг протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням