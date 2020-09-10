Президент України Володимир Зеленський наголосив на великому впливі Росії на Білорусь. Також Зеленський повідомив, що Україна не підтримує втручання у внутрішньополітичну ситуацію в охопленій протестами країни.

Білоруси хочуть справедливих виборів, – Зеленський

Зараз білоруський народ хоче справедливості, вільних і справедливих виборів. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю The Jerusalem Post.

До теми Масові протести в Білорусі: останні новини та що відомо – фото, відео

Білоруський народ хоче справжньої демократії, а не російської "демократії". У будь-якому разі ми не підтримуємо втручання будь-якої держави у внутрішньополітичну ситуацію в Білорусі і вважаємо, що білоруський народ повинен сам вирішувати, як рухатися в майбутнє і чого він хоче,

– заявив Зеленський.

Заяви про участь України в білоруських протестах

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруськими протестами "керують з Польщі, Чехії, Литви та України".

Схожої позиції дотримуються і в Кремлі. Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ситуацію в Білорусі начебто дестабілізують "200 українських екстремістів".

В українському МЗС зазначили, що російського міністра є "плодом хворобливої фантазії" і не відповідають дійсності.

Посол України в Білорусі Ігор Кизим відбув до Києва на консультації. Лише нещодавно він повернувся до Мінська.

В МЗС України наголосили, що наразі відносини між країнами перебувають на паузі, проте про розрив дипломатичних відносин не йдеться.