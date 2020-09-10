Верховна Рада висловиться щодо виборів президента Білорусі та протестів вже наступного тижня. Спікер Дмитро Разумков зазначив, що позиція України відповідає позиції інших демократичних держав.

Питання Білорусі винесуть в зал парламенту наступного тижня

Спікер парламенту Дмитро Разумков 10 вересня зустрівся зі своїм литовським колегою Вікторасом Пранцекісом у Вільнюсі, інформує сайт Верховної Ради.

Актуально Зеленський про Білорусь: народ хоче справжньої демократії, а не російської

Україні принципово, щоб Білорусь була демократичною, вільною та незалежною. На жаль, Україна відчула на собі, до чого можуть призвести події, які ми спостерігаємо сьогодні в Білорусі – сьомий рік поспіль на Сході нашої держави триває збройна агресія, є окуповані території на Донбасі та в Криму,

– повідомив Разумков.

Спікер сподівається, що наступного пленарного тижня білоруське питання винесуть в зал.

Що сказав про події в Білорусі президент Зеленський

Раніше президент Зеленський повідомив, що Україна не підтримує втручання у внутрішньополітичну ситуацію в охопленій протестами Білорусі. Глава держави наголосив, що білоруський народ справедливо хоче демократичних виборів.

Що заявляли щодо участі Києва у білоруських протестах? Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруськими протестами "керують з Польщі, Чехії, Литви та України".

Схожої позиції дотримуються і в Кремлі. Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ситуацію в Білорусі начебто дестабілізують "200 українських екстремістів".

В українському МЗС зазначили, що російського міністра є "плодом хворобливої фантазії" і не відповідають дійсності.

Посол України в Білорусі Ігор Кизим відбув до Києва на консультації. Лише нещодавно він повернувся до Мінська.

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