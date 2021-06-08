Представник України від ОРДЛО у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив, що цю заяву можна розглядати як де-факто визнання режимом Лукашенка так званих республік. Видання LIGA.net повідомило, що слова диктатора про польоти до Криму відреагували також в Міністерстві закордонних справ. Там заявили, що "Лукашенко може в підсумку опинитися в Гаазі разом з президентом РФ".

Цікаво Лукашенко у стресі: чому диктатор й далі стискає Білорусь у залізний кулак

"Москва користується залежним становищем Лукашенка"

Білоруський аналітик, журналіст, директор аналітичних проєктів у БелаПАН Олександр Класковський каже, що деякі оглядачі вважають, що Москва зараз користується залежним становищем Лукашенка і підштовхує його до організації польотів у Крим і в перспективі визнати Крим російським. Однак, сам Лукашенко заявляє, що це питання на зустрічі з Путіним було підняте за його власною ініціативою.

"Я не виключаю, що це може бути, як своєрідний тролінг. Справа не лише в тому, що Москва тисне на Мінськ і хоче, щоб він почав польоти в Крим, а в перспективі, можливо, й признав Крим російським. Я думаю, що у білоруського керівництва може бути й свій мотив, щоб позлити Київ та українське керівництво. Адже воно ввело фактично санкції після інциденту з посадкою літака авіакомпанії Ryanair в Мінську", – розповідає журналіст.

Українське небо зараз закрите і це дуже болючий крок для білоруської сторони, бо національна авіакомпанія Belavia заробляла достатньо великі гроші на транзиті,

– каже експерт.

Олександр Класковський / Фото – Газэта ARCHE

Україну шантажують?

За словами Класковського, українці у Росію і росіяни в Україну літали в більшості через Мінськ. Крім того, через Україну літало багато рейсів з Білорусі на відпочинок, наприклад, в Туреччину.

Тепер це джерело доходу губиться й ці маршрути треба перекроювати. Звісно, білоруська влада цим дуже незадоволена. Можливо, вони поки що на рівні "тролінгу" показують українській владі, що "ось ми можемо піти на такі болючі для вас кроки". Чи дійде справа до реалізації таких кроків? Побачимо, я не впевнений,

– додав білоруський аналітик.

Білоруський журналіст розповідає, що заява, яку Лукашенко зробив щодо ймовірного залучення так званої прокуратури так званих “ЛНР” і "ДНР", швидше за все, було зроблено не через тиск Росії, а з міркування самого білоруського керівництва, якому "вигідно представити пійманого опозиціонера Романа Протасевича "кровожерливим терористом". За його словами, білоруська пропаганда розкручує цю версію, що він на Донбасі у складі батальйону, а потім полку "Азов" вбивав, стріляв з різних видів зброї.

Друзі Протасевича говорять, що він їздив туди лише, як фотокореспондент, а якщо і сфотографувався зі зброєю, то це, як каже молодь "заради понту". Але білоруській владі вигідно його таким “кровожерливим терористом" показати. Можливо, цим пояснюється жест з ймовірним запрошенням представників так званих "ЛНР" і "ДНР" для "слідчих дій" у Мінську,

– каже аналітик.

Спільні військові навчання – загроза для України

Майбутні військові навчання "Захід-2021" Росії та Білорусі заплановані на 10 вересня та триватимуть протягом 6 днів. В ефірі телеканалу "Україна 24" радник керівника Офісу президента, радник української делегації у ТКГ Олексій Арестович заявив, що ці військові навчання становлять небезпеку для України.

У будь-яких військових навчаннях завжди є потенційна загроза, тому що перед початком війни є головна проблема – забезпечити розгортання військ. Я нагадаю, що після навчань "Кавказ-2008" почалась агресія Росії проти Грузії. А після навчань "Кавказ-2012" почалося захоплення Криму,

– сказав Арестович.

Спільний з Росією навчальний центр

Олександр Класковський розповів, що було прийняте рішення, що на території Білорусі створять спільний з Росією навчальний центр, куди може бути перекинуте озброєння. Російська воєнна присутність у Білорусі, каже експерт, посилюється. "Однак, Лукашенко завжди виступав проти російських воєнних баз на території Білорусі, при тому, що він сам виступає за тісну воєнну співпрацю між Москвою та Мінськом. Проте бази йому не потрібні, тому що він пам’ятає приклад Севастополя і Криму, коли Росія скористалася базами для анексії та у сьогоднішній ситуації він побоюється якихось непередбачуваних дій Москви", – додав він.

Для Кремля Лукашенко стає все більш токсичним партнером і не виключено, що там подумують про якісь сценарії його зміщення. Але в Лукашенка зменшується можливість чинити опір Москві,

– додав білоруський аналітик.

За словами експерта, Володимир Путін не буде "форсувати" питання про розміщення військових баз. Адже за потреби російські війська зможуть швидко бути перекинуті у Білорусь через відповідну домовленість у воєнній сфері. Також очільник Росії "витримує паузу перед зустріччю з американським президентом Джо Байденом".

Перед цією зустріччю, можливо, російське керівництво не хоче злити Вашингтон такими різкими кроками в білоруському напрямку,

– додав експерт.

Лукашенко маневрує

Білоруський політолог, аналітик, журналіст, позаштатний автор порталу TUT.BY, запрошений експерт "Московського Центру Карнегі", засновник аналітичного агентства Sense Analytics Артем Шрайбман каже, що ці заяви Лукашенка – "своєрідна спроба порадувати та задовольнити Росію". Білоруська влада таким чином хоче домогтися від Росії пом'якшення її позиції з деяких питань.

Читайте також Лукашенко підписав новий диктаторський закон: як він посилить покарання за протести

"Лукашенко намагається утвердити Білорусь головним союзником Росії. Адже стосунки із Заходом сьогодні – не поправні для Лукашенка як і відносини з Україною також – погані. Він вже не відчуває, що має, що втрачати. Відповідно, Лукашенко вже йде на все, на що раніше не міг піти, пробуючи маневрувати. Тепер він не намагається балансувати", – вважає експерт.

Але треба розуміти, що поки представники так званих "ЛНР" та "ДНР" не приїхали й авіарейси не полетіли. Це все поки що на рівні риторики й важливо не забігати наперед. Тому що періодично такі заяви робляться лише заради заяв. Тому все ж таки треба дочекатися дій,

– каже експерт.